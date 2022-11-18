Жена от асеновградско село замери полицай с камък при свада със съседка

Жителка на асеновградското село Тополово беше задържана след враждебно поведение към полицаи. Вчера по обяд екип на РУ–Асеновград бил насочен към сигнал за скарване между две съседки от селото. Докато се извършвала проверката, афектирана участничка в свадата хвърлила камък, който ударил единия от униформените. След медицински преглед служителят е освободен за домашно лечение. Жената е отведена за едно денонощие в полицейското управление. Срещу нея е започнато бързо производство за съпротива срещу орган на властта.