В ямболския Безистен ще има награждаване на млади художници в конкурс за рисунка и литературно-музикална програма

На 26 ноември, събота, когато се навършват 185 години от рождението на ямболския будител, учител, поет, борец за независима църква, радетел за новобългарска просвета, деец на националната революция Ради Иванов Колесов, Община Ямбол и неговите родственици организират празнично честване в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“.

Събитието ще започне в 10:00 часа и ще се проведе в две части. В началото ще бъде излъчен кратък филм за ямболския будител, а след това ще се състои церемонията по награждаване на отличените в конкурса за млади художници, посветен на 185 години от рождението на Колесов и 160 години от неговата кончина. Седемдесет и четири ямболски деца се включиха и всички те ще получат награди – книга и грамота.

Комисия в състав: Петър Тепсизов – художник, председател на Представителството на СБХ - Ямбол; Павлина Сърбова – художник, експерт в КИЦ „Безистен“ - Ямбол; Златка Урумова – младши експерт в дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в Община Ямбол, извърши оценка на представените творби в конкурса за млади художници.

В трета възрастова група ( IX - XII клас) журито определи две трети награди поради равностойността на предоставените творби, както и една специална поощрителна награда за оригиналност при техническото интерпретиране на темата.

Първа награда при най-малките (I – IV клас) заслужи четвъртокласничката Виктория Георгиева от НУ „Проф. П. Нойков“. Втора и трета получиха две момичета от четвърти клас – Мерием Мустафова и Мария Жорова от Клуб „Сръчни ръце“ в Обу „Д-р Петър Берон“.

Във втора възрастова група ( V - VIII клас) комисията присъди първа награда – на петокласничката Мария Попова от ПМГ „Атанас Радев“. Нейни подгласнички останаха осмокласничката Нася Селиванова от ГСАГД „Кольо Фичето“ и петокласничката Стела Ковачева от ОУ „Любен Каравелов“.

При най-големите ученици ( IX - XII клас) първа награда заслужи Ванеса Йорданова, която е 12 клас в НХГ „Димитър Добрович“. Друг дванадесетокласник – Христо Георгиев, ученик в ПГЛПЕХТ, беше отличен от журито на второ място, трета награда получиха две момичета от Школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол – десетокласничката Анелия Александрова и дванадесетокласничката Деница Стойчева.

В първа възрастова група ( I - IV клас) книга и грамота за участие в конкурса ще получат:

1. Полина Йорданова Динева, ОУ „Любен Каравелов“ – 3 кл.;

2. Светослав Стойчев, Школа „Седмоцвет“ – ОДК Ямбол – 2 кл.;

3. Нина Стефанова, ОУ „Д-р Петър Берон“ – 4 кл.;

4. Венко Иванов, ОУ „Д-р Петър Берон“ – 4 кл.;

5. Дея Стоянова Колева, НУ „Проф. П. Нойков“ – 4 кл.;

6. Мишел Желева, НУ „Проф. П. Нойков“ – 4 кл.;

7. Стела Димитрова Желева, ОУ „Николай Петрини“ – 3 кл.

Във втора възрастова група ( V - VIII клас) награда и грамота ще бъдат връчени на:

1. Михаил Ангелов Томов, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

2. Александра Николаева Начева, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

3. Александра Петрова Христова, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

4. Ема Майслингер, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

5. Цветелина Георгиева Николова, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

6. Ивон Георгиева Славова, ПМГ „Атанас Радев“ – 7 кл.;

7. Виктор Михалев, ПМГ „Атанас Радев“ – 7 кл.;

8. Златимира Иванова Кръстева, ПМГ „Атанас Радев“ – 7 кл.;

9. Моника Антонио Радичева, ПМГ „Атанас Радев“ – 7 кл.;

10. Полина Павлова Марева, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл.;

11. Валерия Иванова Иванова, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

12. Мария-Виктория Тихомирова Миланова, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл.;

13. Гергана Иванова Кискинова, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл.;

14. Даниел Даниелов Марев, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл. ;

15. Силвия Стефанова Каменова, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл. ;

16. Мартин Светославов Янев, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл. ;

17. Ема Кайали, ПМГ „Атанас Радев“ – 5 кл. ;

18. Николай Георгиев Георгиев, ПМГ „Атанас Радев“ – 6 кл. ;

19. Емил Веселинов Христов, ПМГ „Атанас Радев“ – 7 кл. ;

20. Лора Даниелова Димитрова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

21. Никола Севдалинов Гълъбов, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

22. Янислав Иванов Костов, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

23. Сияна Иванова Кискинова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

24. Никол Иванова Господинова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

25. Моника Тодорова Мутафова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

26. Жасмин Димитрова Стоянова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

27. Николета Георгиева Георгиева, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

28. Даная Веселинова Иванова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл.;

29. Звездомир Каменов Великов, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

30. Иванина Георгиева Желева, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

31. Антония Димитрова Митрева, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

32. Сияна Георгиева Пингелова, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 кл. ;

33. Мария Михова, ОУ „Любен Каравелов“ – 6 кл. ;

34. София Валентинова Димитрова, ГСАГД „Кольо Фичето“ – 8 кл. ;

35. Магдалена Бинева Бинева, ОУ „Христо Смирненски“ – 6 кл. ;

36. Емилия Аврамова Станчева, ОУ „Христо Смирненски“ – 6 кл. ;

37. Антонио Тодоров Тодоров, ОУ „Христо Смирненски“ – 6 кл. ;

38. Джан Джелил Мустафова, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 8 кл. ;

39. Ния Желева, Школа „Седмоцвет“ – ОДК Ямбол – 5 кл.

Книга и грамота в трета възрастова група ( IX - XII клас) ще получат:

1. Мирослав Алексиев Митев, ПГПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 10 кл. ;

2. Митко Георгиев Маринов, ПГПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 9 кл. ;

3. Танер Неджиб Мустафа, ПГПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 10 кл. ;

4. Богомил Андонов Иванов, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – 10 кл. ;

5. Християна Евгениева Балева, ПГТ „Алеко Константинов“ – 10 кл. ;

6. Дебора Петкова Атанасова, ПГТ „Алеко Константинов“ – 10 кл. ;

7. Мая Станимирова Стойкова, ГСАГД „Кольо Фичето“ – 9 кл. ;

8. Станислава Валентинова Топалова, ГСАГД „Кольо Фичето“ – 11 кл. ;

9. Ванеса Костадинова Марева, ПГ „Васил Левски“ – 9 кл. ;

10. Елеян Колев, ПГ „Васил Левски“ – 12 кл. ;

11. Екатерина Грозданова Георгиева, ГСАГД „Кольо Фичето“ – 9 кл. ;

12. Мариана Живкова Желева, ГСАГД „Кольо Фичето“ – 11 кл. ;

13. Поли Христова Христова, Школа „Седмоцвет“ – ОДК Ямбол – 10 кл. ;

14. Дария Димитрова, Школа „Седмоцвет“ – ОДК Ямбол – 11 кл. ;

15. Даниела Деянова Стоянова, ПГИ „Г. С. Раковски“ – 12 кл. ;

16. Паулина Атанасова Миткова, ПМГ „Атанас Радев“ – 10 кл. ;

17. Денислава Друмева, ПМГ „Атанас Радев“ – 9 кл.

Художниците ще бъдат наградени от кмета на община Ямбол Валентин Ревански и председателя на Общински съвет- Ямбол Антон Шиков, който е родственик на Ради Колесов.

Във втората част на празника ще бъдат включени стихове и песни, подготвени от роднините на будителя.

След празничното честване те ще се отправят към барелефа на Ради Колесов, където ще поднесат венци и цветя.