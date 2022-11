Ще дойде ли наистина Илон Мъск в България? Наш министър го покани

След като Илон Мъск се удиви на снимката на Белоградчишките скали в Туитър, министърът на туризма Илин Димитров го покани на посещение в България.

Точно под коментара на Мъск за природното чудо Илин Димитров написа:

"Скъпи Илон, това е в България! Каня те да видиш сам това място", гласи поканата на Илин Димитров.

Депутатът от "Продължаваме промяната" сподели това свое действие и в личния си профил във фейсбук, като под поста си той изрази своето очакване с думите:

"Е... да видим." И... да видим 🙂 Публикувахте от Ilin Dimitrov в Вторник, 22 ноември 2022 г.

Под снимката на фотографа Владислав Терзийски, по-рано днес Мъск сравни Белоградчишките скали с компютърната екшън игра Elden Ring, чийто фентъзи свят е изграден от писателя Джордж Р. Р. Мартин. Belogradchik Fortress, located on north slopes of Balkan Mountains, Belogradchik, Bulgaria.



Initial fortress was constructed when region was part of Roman Empire. It was last used in warfare during Serbo-Bulgarian War in 1885.



📸 @vladislav_terziiski on Instagram pic.twitter.com/mJUkFfmIDv — Archaeo - Histories (@archeohistories) December 31, 2021

Снимката е направена преди около 4 години и е имало голяма вероятност изобщо да не види бял свят, защото първоначално не му харесало как се е получила.