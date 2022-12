Последователи на “Alice in Chains” в България започват своето турне

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Алтърнатив бандата "Confusion" идва с нещо невиждано досега от българската публика. Това е трибют турне с музиката на една от основополагащите групи на гръндж течението през 90-те години на миналия век – "Alice in Chains".

Премиерният концерт ще бъде в родния град на изпълнителите – Монтана. На 26-ти декември от 20:00 часа в The Hub, групата кани всички любители на рока, за да споделят това уникално преживяване заедно. Едни от най-известните парчета на сиатълския квартет, сред които "Would?!", "Down In A Hole" и "Rooster", ще бъдат изпълнени на трибюта. Следващите места, на които ще продължат турнето са Лом (27 декември, Club Paradise), Враца (7 януари, The Stage), София, Пловдив, Русе, Велико Търново, а през лятото и в градове на Черноморието.

В монтанската група "Confusion" забиват Емил Петров - вокали и ритъм китара, Илко Тодоров - бас и вокали, Иван Тонев - соло китара и вокали, Деян Лилков – кахон. Заедно са участвали в десетки фестивали, мотосъбори и са подгрявали световноизвестни музиканти като Joe Lynn Turner (Deep Purple, Rainbow), Doogie White (Rainbow, Yngwie Malmsteen’s Rising Force) Johnny Gioeli (Axel Rudi Pell, Hardline) и Robin McAuley (MSG). "Confusion" е създадена през 2015 година. След 5-годишна пауза по време на следването им, те отново се събират, обединени от идеята да създадат нещо, което не е правено преди в България. Така се ражда планът да пресъздадат акустичния шедьовър MTV Unplugged от 1996 година – един от последните концерти на "Alice in Chains" с оригиналния им вокал Layne Staley. Това е една от групите, оказала сериозно влияние върху момчетата – те избират името на групата си заради тяхна песен, част от дебютния им албум „Facelift“ (1990).