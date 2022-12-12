Мъж в болница след побой на улица в Благоевград

Млад мъж е в болница след нанесен му обой на улица в Благоевград, съобщиха от полицията.

Около 00:50 часа в неделя в Първо РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че е нанесен побой над мъж в района на ул. „Зеленка“.

От пристигналите на място полицейски служители и екип на ЦСМП-Благоевград е установено, че пострадалият е 34-годишен благоевградчанин, който е получил мозъчен кръвоизлив и фрактура на носа. Той е настанен за лечение в болница „Пулс“. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.