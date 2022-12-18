За първи път в Русе се проведе турнир по самбо и бойно самбо

Над 50 състезатели по самбо и бойно самбо взеха участие в турнира, организиран от Спортен клуб „Спартак“ под егидата на Община Русе.
Състезанието е първо по рода си за Русе и събра млади и по-опитни състезатели от клубовете във Варна, Велико Търново и Силистра.
Приветствие към всички тях отправиха председателят на СК по джудо и СК по самбо Владимир Великов. Успешна игра им пожела и зам.-кметът Димитър Недев.
Преди началото на срещите бяха обявени и последните успехи на домакините. С общо 20 медала се завърна „Спартак“ от Държавното първенство тази година. Мъжкият отбор зае първо място, а момчетата до 14 г. са с отборна купа за трето.
С отделни постижения са:
До 12 г.
Радослав Жеков – 42 к. - златен медал
Майкъл Стоянов – 46 кг – златен медал
До 14 г.
Румян Йорданов – 35 кг - златен медал
Калоян Николов – 38 кг - сребърен медал
Ивайло Димитров – 46 кг - бронзов медал
Кристиян Пасев- 50 кг - бронзов медал
Златко Петров +41 кг сребърен медал
Ная Наим – 38 кг – златен медал
Мони Драганова – 50 кг – бронзов медал
Кадети до 16 г.
Кристиян Пасев – 53 кг. - сребърен медал
Лечезар Ценов – 79 кг – бронзов медал
Кадетки
Ная Наим – 41 кг – сребърен медал
Зоя Иванова – 65 кг – бронзов медал
Младежи – 18 г.
Павел Митев- 53 кг – бронзов медал
Бойно самбо мъже
Георги Петров- 71 кг – златен медал
Гьокан Иванов – 79 кг – сребърен медал
Валери Великов – 88 кг – златен медал
Любомир Тончев – 98 кг – златен медал
Александър Александров - +98 – бронзов медал
Богдан Сташенко – 99 кг – бронзов медал