Русенци ще посрещнат 2023 г. на площада с хитовете на Поли Генова

В последния ден на 2022 г. Община Русе кани всички русенци и гости на града на празничен концерт под наслов „Да посрещнем заедно Новата 2023 година“. Началото му е в 22:00 часа, а мястото по традиция е площад „Свобода“, пред сградата на Общината.

За празничното настроение на русенци ще се погрижат музикантите от популярната русенска рок група „Сода Акустик“, а специални гости в новогодишната нощ ще бъдат поп дивата Поли Генова и музикантите от нейната група. Концертното им участие започва в 23:15 ч.

Малко преди полунощ кметът на Община Русе Пенчо Милков ще отправи своите благопожелания, а събралите се на градския площад ще могат да чуят новогодишното поздравление на президента Румен Радев и да се насладят на празничната заря.

Водещ на програмата ще бъде Десислава Николова. Събитието се осъществява в партньорство с телевизия TVN България.

Поли Генова е поп изпълнител, автор и музикален продуцент. Представя България два пъти на Евровизия – през 2011 и през 2016 г., когато класира страната ни на четвърто място. Водеща е на Детската евровизия през 2015г, а през 2017 и 2021 г. е избрана за „Бг изпълнител на годината“. Участвала е в редица телевизионни формати, сред които треньор в Гласът на България, съдия в „X Factor“ и участник в реалити шоуто „Музикална Академия“, от което излиза като победител. Един от най-актуалните и обичани артисти през последните години, изпълнител на хитови песни в ефира като „Give Me Your Love“, „Last Night“, „No More“, „Na Na“ и „How We End Up“. Преди по-малко от месец Поли Генова представи новия си коледен албум „По-добрата Коледа“ на първия по рода си концерт-телевизионно шоу за България. Пилотният сингъл „Happy Face“ от най-новия ѝ албум веднага се превръща в любим коледен хит на публиката.