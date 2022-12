Кремена Лефтерова, HR Мениджър, Mars, Inc.: Хибридната работа е предпоставка за по-голяма продуктивност

Mars, Inc. е един от най-големите производители на храни в света, чието портфолио включва марки като M&M’s, Snickers, Twix, Orbit, Whiskas и Pedigree. Семейната компанията се ръководи от убеждението, че „Светът, в който искаме да живеем утре, започва с начина, по който правим бизнес днес.“

Трансформациите и иновациите са основни компоненти, които отговарят на основния им ангажимент за оказване на положително въздействие върху света, а в компанията работят повече от 140 000 отдадени сътрудници, които се движат в една и съща посока: напред.

- Прилагате ли определена хибридна стратегия в областта на човешките ресурси?

- Темата относно FоW (Future of Work) в Mars е много по-обширна от създадения хибриден модел на работа (HW). Стратегията ни се основава и развива най-вече от нашите убеждения. Стараем се да се учим и да се развиваме заедно с нашите сътрудници, като трансформираме съществуващите си начини на работа. Разбира се, експериментираме и с нови поведения и размишляваме върху това как можем да бъдем най-добрите – като бизнес модел и екипна работа. Искаме да увеличим максимално ползите от хибридната работа, като изградим по-последователно преживяване, което да ни обединява във всички сегменти и региони, в които оперираме. FoW стратегията ни ce базира върху четири основни компонента:

1. Хибридният модел на работа отключва по-голяма производителност и ефективност за нашите сътрудници и за нашия бизнес. По този начин предоставяме възможност на нашите сътрудници да работят безопасно в среда, която най-добре отговаря на дейността, която извършват.

2. Офисът остава неразделна част от работния ни процес. Ролята на офиса и начинът, по който ги проектираме е по-важна от всякога, за да се създаде добра предпоставка за сътрудничество, изграждане на взаимоотношения и свързаност с нашата култура.

3. Пътуванията – когато се налага да пътуваме, тези пътувания е препоръчително да имат добавена стойност и мисия и да избягваме пътувания само с цел присъствие, което неимоверно ще се отрази върху здравето и благосъстоянието на нашите сътрудници. Сигурни сме, че това повлиява положително, както на бизнес резултатите ни, така и върху света, който искаме утре.

4. Срещите имат важна роля в нашата бизнес култура. Постоянно преосмисляме начина, по който си сътрудничим, като използваме други методи, форуми и инструменти, за да осигурим по-устойчив баланс между сътрудничество и време, в което може да се фокусираме.

Скайсте Сруогайте, директор „Корпоративни въпроси“ в Mars Multisales Baltics Balkan Adriatic Предраг Милинчич, директор на Mars, Inc. за България Ваня Вагич, мениджър „Корпоративни въпроси“ за региона UBBAI в Mars, Inc. Кремена Лефтерова, бизнес мениджър „Човешки ресурси“ в Mars, Inc. за регион Балкани Мартин Димитров, мениджър „Категории Балкани“ в Mars Inc.

- Пандемичната обстановка наложи хибридния модел на работа. Вие продължавате ли да го прилагате?

- От години предлагаме индивидуални гъвкави възможности за работа, като хибридният модел на работа предлага на нашите сътрудници по-голяма гъвкавост в сравнение с „нормата“ преди пандемията. Нашите сътрудници имаха възможност да работят от вкъщи преди COVID-19, но въпреки това пандемията предизвика огромни промени в съвременния начин на работа, невиждани досега. Ние сме изключително горди като компания с това, че нашите сътрудници се активизираха на работното място, у дома и в своите общности. Сега, когато нашите сътрудници в офисите започват да експериментират с нови начини на работа, пред нас се открива възможност да променим начина, по който работим, към по-добро.

- Съумявате ли вие и екипите ви да балансирате личния живот и работата?

- За нас е приоритет нашите сътрудници, екипи и колеги да се чувстват продуктивни, ефективни и свързани. Смятаме, че с гъвкавостта ни можем да постигнем баланс между личния живот и работата. Светът, който искаме утре, е свят, в който всички процъфтяват, а с нашите принципи за бъдещето на работата като ръководство, сътрудниците имат възможност да работят по начин, по който максимално отговаря на нуждите им. Съчетаването на различни работни атмосфери ни показва, че това води до по-висока продуктивност. Работното време извън офиса създава пространство за ефективност, комфорт и фокус. От друга страна, прекараното време в офиса е посветено на екипната работа, общността и връзката с нашата култура. Освен това, пътуванията и срещите ни са предимно целенасочени. Надяваме се, че намирането на нови начини на работа ще ни даде нови възможности, ще ни зареди с енергия и ще ни направи по-активни и ангажирани. Вярваме, че тези условия ще помогнат на всеки от нас да дава най-доброто от себе си за Mars и в живота всеки ден.

- Бихте ли ни споделили конкретен подход, който прилагате в работата си?

- Няма универсален подход за бъдещето на работата. Развиваме се комплексно и поради тази причина на нашите сътрудници е дадена свободата и гъвкавостта да тестват и да се учат заедно със своите екипи. За нас е важно те да решат какво би било най-подходящо за тях, както като индивидуални личности, така и що се отнася до съвместната работа с колеги – под формата на екипи.

По тази причина организирахме и продължаваме да провеждаме много семинари и сесии на местно, регионално и глобално ниво. Например организирахме и участвахме във фокус групи, където всеки имаше възможността открито да сподели обратна връзка, идеи, предпочитания за стратегиите FoW и HW съответно. За тази промяна компанията разработи различни материали, обучения в подкрепа на нашите мениджъри и сътрудници, така че те да получат необходимите знания и умения. Обичам да казвам, че FoW е пътешествие и заедно с нашите сътрудници и мениджъри започнахме това пътешествие и продължаваме да се учим, докато вървим напред. Това, което имаме на дневен ред, е да запазим нашата ангажираност и културна идентичност с въвеждането на хибридния модел на работа. Освен това успяхме да внедрим в новия ни начин на работа и програмата „Be Well“, фокусирана изцяло върху психичното здраве и цялостното благосъстояние на сътрудниците ни, и това ще продължава да бъде един от основните ни приоритети.

