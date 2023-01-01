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Стотици благоевградчани посрещнаха 2023-а на площада с обичани народни певци

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Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград

Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ, където си пожалеха здраве и благоденствие през следващите 365 дни.

„Новата година е и ново начало. Вярвам, че заедно можем да поставим една добра основа, за да бъде тя успешна. Бъдете здрави, усмихнати и щастливи всеки ден“, каза в част от приветствието си кметът Илко Стоянов
В програмата участие взеха специалните гости – групата „Пиринско тройче“ и местни изявени творци.

Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград

На сцената излязоха популярни изпълнители Иван Гоцев, Иван Радев, Захари Костов, Кирил Костов, Малин Домозетски, Мариана Манолева, Борис Коцаков, Павлина Теова, Стоян Джельов, Надя Андонова, Милена Пищолска, Стойка Германова, Димана Боянова.

Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград

В новогодишната нощ на пл. „Георги Измирлиев“ в Благоевград имаше и красиво пиротехническо шоу, а празнуващите се хванаха на дълги хора.

Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград

Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград
Стотици жители и гости на Благоевград изпълниха пл. „Георги Измирлиев“ в новогодишната нощ. СНИМКИ: Община Благоевград

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