С трогателен пост в своя инстаграм Христо Стоичков каза сбогом на своя колега и приятел Джанлука Виали.

Италианската футболна легенда Джанлука Виали почина на 58 г. в Лондон.

Бившият национал и участник на две световни първенства имаше рак на панкреаса от 2017 г. След подобрение се оказа, че положението му отново е тежко.