Александра Сърчаджиева: Продължава да е смразяващо тихо!

4 години без Иван Ласкин

"Четири години Иване !!! Много те обичам, просто нямаш представа колко много!!! Преди четири години , на този ден за мен времето спря! И продължава да е спряло и продължава неистово да боли!!! И продължава да е смразяващо тихо!!! Толкова много ми липсваш, мило мое момче". Това написа актрисата Александра Сърчаджиева за мъжа си - големият актьор Иван Ласкин, който почина на днешния ден преди 4 години. View this post on Instagram A post shared by Александра Сърчаджиева (@alex_sarchadzhieva)

На 28 декември 2018 г. е приет във Военномедицинска академия, държан е в изкуствена кома заради чернодробна недостатъчност. Умира в болницата на 6 януари 2019 г., на 48 години.

Играл е в десетки български игрални филми, сред които „Васко да Гама от село Рупча“, „Честна мускетарска“, „Вагнер“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“ и „Магьосници“, „Колобър“, „Приятелите ме наричат Чичо“, „Рут“, „Църква за вълци“, „Най-важните неща“, „Грях“, „Стъклената река“ и в над двадесет европейски и американски продукции от периода 1989 – 2007.