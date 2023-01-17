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Вижте какво решава служебното правителство утре

3004
Сграда на Министерски съвет. Снимка: Архив

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 18 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021 -

2030 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020-2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА

ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 59, АЛ. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 1,

ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ПО ЧЛ. 5К, ПАРАГРАФ 1 ОТ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД

НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.

Внася: министърът на енергетиката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”,

ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА

ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС”.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта

и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА

СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА

БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: ЖП ЛИНИЯТА

СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ОТ КМ

53+044 ДО КМ 63+550 ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ

- ПЛОВДИВ, НА ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ”.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта

и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛОЩАДКА НА ПРИЕМНО-

ПУСКОВА СТАНЦИЯ „НОВИ ИСКЪР” И КРАНОВ ВЪЗЕЛ 1 ОТ ОБЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА

ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,

ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН

СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА,

ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ - ДЕВНЯ, КЪМ РАЙОННАТА

ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ЧРЕЗ ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ

ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ - ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА

СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО

МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА

РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА

СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО,

ПОДПИСАНО НА 3 АПРИЛ 2001 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО.

Внася: министърът на земеделието

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КАТО СТРАНА ПО ПРЯКОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ, СКЛЮЧЕНО НА 9 АПРИЛ 2021 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА

ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, „СОФ КЪНЕКТ”

АД, АКЦИОНЕРИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ЗАЕМОДАТЕЛИ НА „СОФ КЪНЕКТ”

АД, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 3 ОТ РЕШЕНИЕ № 311 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. И

НА ОСНОВАНИЕ КЛАУЗА 14.3 ОТ КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО

ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ” - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН НА 22 ЮЛИ 2020Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта

и съобщенията

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА

ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА

ПРЕГОВОРИ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 21 ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ

ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО

ЙОРДАНИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Внася: министърът на външните работи

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ” НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА,

ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ 1 Т. 5

ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ ОТ

НАХОДИЩЕ „КОНЕВЕЦ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНЕВЕЦ, ОБЩИНА

„ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 18 ОКТОМВРИ 2011 Г МЕЖДУ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА

НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99”

АД - ЯМБОЛ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ

МАТЕРИАЛИ - АНДЕЗИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БРАТЯ КУНЧЕВИ”, ОБЩИНА СТАРА

ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 30 ЮНИ 2006 Г МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ

СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИНЕРМАТ” АД – СТАРА

ЗАГОРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ

БОГАТСТВА ПО ЧЛ.2, АЛ.1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ

МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОНАГОВСКИ ЧАЛ”,

РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО И С. ДЕБРЪЩИЦА,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „ЕКО-ХИДРО-90” ООД – ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на енергетиката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ

БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ

МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕЛА”, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕР" И „ЮГ”,

РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ

МОНТАНА, НА „КАТЕРИНА-Г И М” ЕООД - ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.

Внася: министърът на енергетиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ

БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА -

СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АРКОЗНИ ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАДЕЦ-

2”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА

„ЕСКАНА” АД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА

НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ, ПОДЗЕМНИ

БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА

„СТОЯНОВОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СВОБОДА И С. МАЛКО ТРЪНОВО,

ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на енергетиката

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 - 2026 Г.) И НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 - 2024 Г.).

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и

социалната политика

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.

Внася: министърът на земеделието

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министърът на външните работи

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ

ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТОТ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Сграда на Министерски съвет. Снимка: Архив

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