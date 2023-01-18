Депутат от ГЕРБ за Кирил Петков: Момчето не е добре

"Момчето не е добре, казвал съм ви го." Това написа депутатът от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов във фейсбук.

Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс. Той включва обърканост, нестабилно настроение и поведение, неадекватни реакции, несигурност, импулсивност, добави още Ангелов.

Засега говорим за гранично личностово разстройство.

Но само, засега... Патологичното лъжене е отделен симптом на друга диагноза, продължи Костадин Ангелов.

Момчето не е добре, казвал съм ви го.

Но вече симптомите започват да се открояват ярко, завърши бившият здравен министър.