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Депутат от ГЕРБ за Кирил Петков: Момчето не е добре

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Проф. Костадин Ангелов

"Момчето не е добре, казвал съм ви го." Това написа депутатът от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов във фейсбук.

Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс. Той включва обърканост, нестабилно настроение и поведение, неадекватни реакции, несигурност, импулсивност, добави още Ангелов.
Засега говорим за гранично личностово разстройство.
Но само, засега... Патологичното лъжене е отделен симптом на друга диагноза, продължи Костадин Ангелов.
Момчето не е добре, казвал съм ви го.
Но вече симптомите започват да се открояват ярко, завърши бившият здравен министър.

Проф. Костадин Ангелов

Когато твърдиш две коренно противоположни неща едновременно е симптомокомплекс. Той включва обърканост, нестабилно...

Публикувахте от Kostadin Angelov в Вторник, 17 януари 2023 г.

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