Заляха с киселина и спукаха гумите на кола в Сандански

Лека кола е била залята с киселина в Сандански. Полицейските служители работят по получен сигнал за това, че между 00:00 часа и 08:30 часа в неделя са спукани четири гуми и е напръскан с разяждаща течност лек автомобил „БМВ“, паркиран в гр. Сандански. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Кюстендилски криминалисти пък са установили 40-годишен мъж от с. Слокощица, който умишлено е повредил лек автомобил „Ауди“. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, изяснява се съпричастност на извършителя и към други противозаконни деяния.