ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският луноход поздравява всички за Пролетния ...

Времето София  / 
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13584709 www.24chasa.bg

Заляха с киселина и спукаха гумите на кола в Сандански

Тони Маскръчка

[email protected]

1472

Лека кола е била залята с киселина в Сандански.  Полицейските служители работят по получен сигнал за това, че между 00:00 часа и 08:30 часа в неделя са спукани четири гуми и е напръскан с разяждаща течност лек автомобил „БМВ“, паркиран в гр. Сандански. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Кюстендилски криминалисти пък са установили 40-годишен мъж от с. Слокощица, който умишлено е повредил лек автомобил „Ауди“. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, изяснява се съпричастност на извършителя и към други противозаконни деяния.

Четете още

Още от Криминални

Последно от

Хай Клуб

Последно от

Здраве

Водещи новини