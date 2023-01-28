С военен ритуал и градско поклонение Търново чества 169 г. на Стамболов

Велико Търново отбелязва 169 години от рождението на Стефан Стамболов в понеделник. Пред паметника на големия политик и държавник на Самоводската чаршия ще се състои военен ритуал и общоградско поклонение.

Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ ще изпълнят литературно-музикална композиция „Стефан Стамболов- бележитият държавник на 19- ти век”. Заупокойна молитва ще отслужи Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Славчо Иванов

С военни почески ще бъдат положени венци и цветя на признателност на паметника на Стамболов.

Организатори на честването са Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, Великотърновска митрополия и Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“