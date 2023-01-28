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С военен ритуал и градско поклонение Търново чества 169 г. на Стамболов

Дима Максимова

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Паметникът на Стефан Стамболов във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново отбелязва 169 години от рождението на Стефан Стамболов в понеделник.  Пред паметника на големия политик и държавник на Самоводската чаршия ще се състои военен ритуал и общоградско поклонение. 

Ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ ще изпълнят литературно-музикална композиция „Стефан Стамболов- бележитият държавник на 19- ти век”. Заупокойна молитва ще отслужи Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Славчо Иванов

 С военни почески ще бъдат положени венци и цветя на признателност на паметника на Стамболов.

Организатори на честването са Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски“,  Великотърновска митрополия и Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“

Паметникът на Стефан Стамболов във Велико Търново

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