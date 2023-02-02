Откраднат автомобил от село Смирненски е открит изгорял в местност до село Добри Дол

На 30.01.2023 г. в РУ Лом постъпил сигнал от 67-годишен жител на село Смирненски, че между 20,00 ч. на 29.01.2023г. и 07,30 ч. на 30.01.2023г. НИ противозаконно отнел лекия му автомобил марка "Опел Вектра б" с монтанска регистрация, паркиран незаключен пред дома му, с оставен ключ на арматурното табло. Автомобилът е обявен за общодържавно издирване. След ден, на 01.02.2023 г., в РУ Лом бил получен друг сигнал, че в местността Козя гръбина в близост до съседното село Добри Дол е намерен изгорял лек автомобил. Сформирана е дежурна оперативна група, която е извършила оглед, при който е установено, че това е противозаконно отнетият лек автомобил. Работа по случая продължава РУ Лом.