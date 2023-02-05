Села в Монтанско са без електричество от рано тази сутрин заради обилния снеговалеж

Села от Монтана, Лом и Берковица са без електричество от рано тази сутрин заради обилния снеговалеж. По данни на електроразпределителното дружество проблеми с електрозахранването има в пет общини в област Монтана. Най-тежко е в община Монтана, където токът е спрял в Крапчене, Сумер, Стубел, Монтана, Горно Церовене, Долна Вереница, Д-р Йосифово, Долно Белотинци, Белотинци, Благово, Смоляновци, Винище, Студено буче, Трифоново, Горна Вереница, Липен, Клисурица, Николово и част от областния град.

В община Берковица без електричество са Костенци, Боровци, Гаганица, Бистрилица, Мездрея, Лесковец, част от град Берковица, Котеновци, Черешовица.

Ток няма в Крива бара и Дондуково в община Брусарци, в Чемиш, Видлица и Каменна Рикса в община Георги Дамяново, както и в част от Лом и село Замфир.

Повредите се отстраняват своевременно.