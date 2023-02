Знаете ли кой е най-старият университет в Италия след Болонския и един от най-старите в света? Това е University of Padova! През 2022 г. той отбеляза 800 години от създаването си!

В него са преподавали Петрарка и Галилео Галилей и са получили образованието си емблематични личности от историята, сред които Данте и Коперник! Днес учебното заведение се е утвърдило като будно академично средище. То е и притегателен център за множество международни студенти, учени и професори, които допринасят за славата му на университет от световна класа!

През 2022 г. престижната класация QS World University Ranking определя University of Padova за №1 университет в Италия в три дисциплини, a Times Higher Education 2023 го класира под №3 за най-добър университет от общо 55 учебни заведения в средиземноморската страна.

Програмите на University of Padova покриват широк спектър от сфери – от бизнес и предприемачество, IT, психология и медицина, до право, инженерни и природни науки.

Заповядайте на презентация на италианския университет в България на:

13 февруари, от 18:30 часа, в Гранд Хотел Милениум София

РЕГИСТРАЦИЯ

На ниво бакалавър, италианският университет предлага следните програми на английски език:

Medicine and Surgery (6-годишна програма)

Animal care

Psychological science

Information Engineering

Italian Medieval and Renaissance Studies

Techniques and Methods in Psychological Science

Biology of human and environmental health

Earth and Climate Dynamics

Сред магистърските програми, които University of Padova предлага са:

Business administration, Computer Engineering, Computer Science, Communication Strategies, Clinical, Social and Intercultural Psychology, Cybersecurity, Entrepreneurship and Innovation, European and Global Studies, Physics, Mathematics и много други.

Таксите за обучение в University of Padova са изключително достъпни. Европейските студенти могат да се възползват от множество начини за намаляването ѝ – чрез стипендии на база успех или ниски семейни доходи.

Всички подробности за учебното заведение, програмите на английски език, условията и сроковете за кандидатстване в University of Padova, научете по време на предстоящия семинар на 13 февруари.

Участието в семинара е безплатно. За да се включите, е необходимо да направите предварителна регистрация тук.