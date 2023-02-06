Издирват подпалвача на лек автомобил в Монтана

Служители на РУ Монтана работят по установяването на извършител на палеж на лек автомобил в гр. Монтана. На 5-ти февруари 2023 г. около 3,37 ч. на тел. 112 е получен сигнал за горящ лек автомобил на бул. "Св. Патриарх Евтимий" в областния град. Незабавно е сформирана дежурна оперативна група, която е извършила оглед на местопроизшествието. Установено е, че лек автомобил "Сузуки Витара" е обгорял в областта на предното стъкло. Автомобилът е собственост на 24-годишен монтански жител, с ползвател 22-годишен от областния град. По случая са установени данни за умишлен палеж. В РУ Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от НК.