Македонец открадна сноуборд на пистите над Банско

Гражданин на Република Северна Македония е откраднал сноуборд и автомати към него от пистите над Банско, съобщиха от ОД на МВР-Благоевград.

Сигнал за кражбата е бил получен в местното полицейско управление във вторник и ден по-късно криминалисти разкрили извършителя.

След проведени издирвателни мероприятия полицейските служители са задържали 54-годишен гражданин на Република Северна Македония. В обедните часове във вторник той е извършил кражба на сноуборд и автомати за него, оставени на стойка при ресторант в местността „Бъндеришка поляна“ в ски зоната.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.