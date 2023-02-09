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Македонец открадна сноуборд на пистите над Банско

Тони Маскръчка

[email protected]

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Македонец е откраднал сноуборд и автомати за него от пистите над Банско. Снимка: 24 часа

Гражданин на Република Северна Македония е откраднал сноуборд и автомати към него от пистите над Банско, съобщиха от ОД на МВР-Благоевград.

Сигнал за кражбата е бил получен в местното полицейско управление във вторник и ден по-късно криминалисти разкрили извършителя. 

След проведени издирвателни мероприятия полицейските служители са задържали 54-годишен гражданин на Република Северна Македония. В обедните часове във вторник той е извършил кражба на сноуборд и автомати за него, оставени на стойка при ресторант в местността „Бъндеришка поляна“ в ски зоната.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Македонец е откраднал сноуборд и автомати за него от пистите над Банско.

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