Бивш полицай убил известния психолог Иван Владимиров-Нав (Видео, обновена)

Известният психолог Иван Владимиров-Нав е бил убит снощи.
Това съобщи Десислава Стоянова в предаването "Преди обед" на Би Ти Ви. Психологът бе чест гост на предаването.
Убиецът е съсед на Иван Владимиров и е бивш полицай, обясни тя. В предаването Нав се е оплаквал именно от този съсед насилник.
Този човек беше ударил възрастен човек, който се страхувал, че ще го застреля, става ясно от запис на гостуване на Нав в предаването.
Това не е бил първият конфликт между двамата мъже.
Сигналът е бил подаден снощи след 22, 30 часа.
Конфликтът между двамата мъже отново пламнал снощи. Тогава 52-годишен мъж извадил законния си пистолет и застрелял своя комшия.
Столични полицаи са задържали 52-годишния мъж, прострелял смъртоносно 45-годишен си съсед. Вчера, малко след 22:30 часа, в полицията е получен сигнал за прострелян мъж в жилищна кооперация на ул. "Черковна".
На място бързо пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията. Стрелецът бил задържан, а лекарите само констатирали смъртта на опонента му.
По случая е образувано досъдебно производство.
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