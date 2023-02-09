Бивш полицай убил известния психолог Иван Владимиров-Нав (Видео, обновена)

Известният психолог Иван Владимиров-Нав е бил убит снощи.

Това съобщи Десислава Стоянова в предаването "Преди обед" на Би Ти Ви. Психологът бе чест гост на предаването.

Убиецът е съсед на Иван Владимиров и е бивш полицай, обясни тя. В предаването Нав се е оплаквал именно от този съсед насилник.

Този човек беше ударил възрастен човек, който се страхувал, че ще го застреля, става ясно от запис на гостуване на Нав в предаването.

Това не е бил първият конфликт между двамата мъже.

Сигналът е бил подаден снощи след 22, 30 часа.

Конфликтът между двамата мъже отново пламнал снощи. Тогава 52-годишен мъж извадил законния си пистолет и застрелял своя комшия.

Столични полицаи са задържали 52-годишния мъж, прострелял смъртоносно 45-годишен си съсед. Вчера, малко след 22:30 часа, в полицията е получен сигнал за прострелян мъж в жилищна кооперация на ул. "Черковна".

На място бързо пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията. Стрелецът бил задържан, а лекарите само констатирали смъртта на опонента му.

По случая е образувано досъдебно производство. Иван Владимиров-Нав КАДЪР: Фейсбук

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