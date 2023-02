Посолството на Република Индия в София кани за участие опитни и регистрирани фирми за осигуряване на денонощна охрана на сградата на Резиденцията на посолството, намираща се на адрес: ул. "Бойна слава" 21, София 1616.

Обявлението за търга е качено в „Известия за търг“ на уеб страницата на посолството:

https://www.indembsofia.gov.in/, директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/tenders_detail/?id=40

"The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from experienced and registered firms for providing round-the-clock security to Embassy Residence building at the address 21, Boyna Slava Street, 1616 Sofia.

The tender notice is uploaded under 'Tender Notices' on the Embassy webpage https://www.indembsofia.gov.in/, the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/tenders_detail/?id=40