Арестуваха 23-годишен шофьор в Рудозем за хулиганство на пътя

23-годишен мъж е бил арестуван след опасно шофиране в Рудозем. Младият мъж изпреварил и засякъл друг лек автомобил на ул."Койнарци", собственост и управляван от 20-годишен негов съгражданин. След като двете коли спрели, 23-годишният счупил задния ляв прозорец на препречения от него автомобил. На място пристигнали органи на реда след подаден сигнал. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, резултатът е отрицателен. Срещу арестувания е започнало бързо производство за хулиганство на пътя.