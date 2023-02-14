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Дете и жена блъснати от коли в Кюстендил

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Дете и жена са били ударени от автомобили при два различни инцидента в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР.

Вчера на ул. „София“ е блъснато 9-годишно момче от л.а. „Тойота“, управляван от 53-годишен водач. Местопроизшествието е обслужено от дежурна полицейска група, детето е прегледано от екип на ЦСМП. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Вторият инцидент е станал на кръстовището, образувано от улиците „Македония“ и „Ал. Димитров“. Блъсната е 69-годишна пешеходка от лек автомобил „Рено“, управляван от 62-годишен водач. Пострадалата е настанена в кюстендилската болница с фрактура на крак. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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