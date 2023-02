Под това мото университетът стартира кандидатстудентската кампания със срещи, лекции и професионално ориентиране

Когато става въпрос за обучение по икономика, запазената марка е Университетът за национално и световно стопанство. За поредна година той беше удостоен с Академичен оскар за най-престижно висше училище в професионално направление “Икономика” според работодателите и преподавателите във висшите училища в България. Признанието е израз на удовлетворението на работодателските организации от практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането у студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на динамичната бизнес среда.

Като най-големия бизнес университет в България УНСС предлага богат избор от специалности, търсени от бизнеса, и модерно икономическо образование, стъпило на съвременните методи за преподаване.

УНСС успешно се интегрира в европейското образователно пространство. Той дава възможност на младите хора, без да заминават в чужбина, да се обучават по световни стандарти и в първокласни европейски университети. Студентите имат възможност да реализират мобилност по програма Еразъм+ и да станат част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 8 водещи европейски университета в икономиката и социалните науки. Младежите получават привилегията активно да участват в дейностите по проекта и да придобият умения и компетенции, необходими за посрещане на съвременните обществени предизвикателства, като дигитализацията и изкуствения интелект, промените в климатичните условия и нарастващите изисквания на бизнеса.

УНСС е водещ университет в множество проекти, насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи от висши училища, които имат възможност да споделят общи ресурси и да създават интердисциплинарни, хибридни програми между университети с различен профил, така че да се използват силните страни на всеки един от тях.

Кандидатстудентската кампания за 2023/2024 г. вече е открита. Тя е под мотото “Пътят на успеха минава през УНСС” и включва срещи, лекции и професионални консултации със средношколците в страната и техните родители. Университетът вече ще има и своя страница в социалната мрежа Тик-Ток.

За прием 2023/2024 г. кандидат-студентите в УНСС могат да избират сред 46 бакалавърски специалности и специалност “Право” за образователно-квалификационна степен “магистър” след средно образование.

Университетът предлага седем бакалавърски програми с преподаване на английски език – Business Economics and Management, Business Informatics and Communications, Economics, Finance and Accounting – accreditedby ACCA, ICAEW and CIMA, International Economic Relations, Marketing and Strategic Planning, Business economics, joint degree.

Търсени и ценени от бизнеса и кандидат-студентите са традиционните специалности в областта на финансите и счетоводството, маркетинга, туризма, сигурността и човешките ресурси, транспорта, международните отношения, правото.

По споразумение за съвместно обучение между УНСС и Тракийския университет – Стара Загора, се откриват 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите учебни програми. Четири са бакалавърски – “Киберсигурност и електронно управление”, “Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)”, “Педагогика на обучението по икономика и информатика” и “Бизнес управление с отраслова специализация”. Открива се и една магистърска по специалност “Администрация и управление на регионите”. Предстои да бъде открита и нова специалност “Приложна лингвистика”.

Основен приоритет на УНСС е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценна експертиза и възможности за практика в големи национални и международни компании, банки и финансови институции.

Студентите учат директно от бизнеса, лектори в УНСС са най-изявените специалисти, които са на ключови позиции в бизнеса и държавното управление. За да отговори на предизвикателствата на времето, университетът непрекъснато модернизира учебните програми и предлага съвременни и иновативни специалности.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Имаме амбицията да сме поне крачка напред

Амбициите ни са да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование, с точен профил на специализация, насочени към нуждите на работодателите и българската икономика. Светът невероятно бързо се променя. Изчезват традиционните професии, раждат се нови специалности. В сложната и конкурентна среда в УНСС имаме амбицията да сме поне една крачка напред.

Кандидатстване в УНСС – как, кога и къде?

Приемът в университета ще се извършва:

с оценка от държавен зрелостен изпит (матура)

кандидатстудентски изпит (тест) в електронен формат

като победител от национални състезания или конкурси, които УНСС организира.

предварителни изпити с формат на държавен зрелостен изпит (матура), провеждан съвместно с школите за подготовка на кандидат-студенти.

На 8 и 23 април ще се проведат предварителни изпити с формат на матура. Резултатите от изпитите ще се зачитат за приемане в УНСС, а за тях могат да се записват и ученици, които не се обучават в подготвителна школа.

Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на предварителни и редовни изпити кандидат-студентите могат да намерят на priem.unwe.bg, да се свържат за допълнителна информация на e-mail: [email protected] или телефон: 02 8195 701/702/704

Подаването на документи за участие в класирането или за явяване на изпитите става по следните начини:

електронно чрез сайта на университета на webpriem.unwe.bg

на място в центъра за прием на документи в УНСС

в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково

в регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация.

Освен онлайн подаване на документи, се създава единна информационна система. Всеки кандидат-студент, попълнил специално разработената анкета, ще има автоматичен достъп до системата и ще получава електронно напомняне за всички важни срокове и дати.

Попълнете анкетата, за да получавате съобщения за всички важни дати, събития и срокове, свързани с кандидатстудентската кампания на УНСС.

Сканирайте QR кода или последвайте линка: https://lnkd.in/d7U7Z-PE