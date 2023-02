Кампанията е в партньорство с организацията Doctors of the world

Glovo се присъединява към подпомагането на пострадалите при земетресенията в Турция и Сирия в партньорство с неправителствената организация Doctors of the world, която подкрепя усилията за спасяване и помощ на хора в двете засегнати държави. Кампанията се осъществява с помощта на Worldcoo - социална компания, агрегатор за благотворителни проекти от неправителствени организации и Adyen - компания за обработка на плащания.

Glovo разкрива специална категория в приложението, чрез която потребителите могат да направят дарение към засегнатите от земетресенията в Турция и Сирия.

„Една от основните ценности, която всички ние в Glovo споделяме, е грижата. Грижа за всички около нас, грижа за планетата и за нашата общност. Земетресенията в Турция и Сирия нанесоха ужасяващи щети, но се надяваме, че ще можем да бъдем полезни. Партнираме си с организацията Doctors of the world и сме разкрили нова категория за дарения в приложението, чрез която заедно можем да помогнем на пострадалите в Турция и Сирия. Всички дарения отиват в пълен размер за Doctors of the world“, каза Александър Йорданов, генерален мениджър на Glovo България.

Как потребителите на приложението могат да направят дарение: