72-годишен, пиян и без книжка, катастрофира край мост в Стамболийски

Сигнал за катастрофирал лек автомобил, без участието на другите МПС-та, на кръстовище в района на Вълевия мост е получен около 17 часа вчера в Районното в Стамболийски, съобщиха от МВР. На място полицейските служители установили, че водачът – 72-годишен мъж, е неправоспособен, а направената му проба с дрегер отчела промили алкохол, много над допустимите. Той е задържан за срок от 24 часа. Започнато е бързо производство.