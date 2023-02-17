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72-годишен, пиян и без книжка, катастрофира край мост в Стамболийски

24 часа Пловдив онлайн

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Полицейски дрегер СНИМКА: Архив

Сигнал за катастрофирал лек автомобил, без участието на другите МПС-та,  на кръстовище в района на Вълевия мост е получен около 17 часа вчера в Районното в Стамболийски, съобщиха от МВР. На място полицейските служители установили, че водачът – 72-годишен мъж, е неправоспособен, а направената му проба с дрегер отчела промили алкохол, много над допустимите. Той е задържан за срок от 24 часа. Започнато е бързо производство.

Полицейски дрегер СНИМКА: Архив

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