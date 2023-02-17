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Издирват клиент, пребил таксиметров шофьор в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Таксиметров шофьор е бил пребит от клиент, а полицията издирва побойника.

Инцидентът е станал снощи, около 20 минути след полунощ. В РУ Гоце Делчев е получен сигнал, че 65- годишен мъж от Гоце Делчев, таксиметров водач, е пострадал при нанесен му побой на ул. „Кавала“ в близкто до града с. Мосомище. Минути по-рано неизвестно лице е нанесло удари в главата на мъжа, който е получил контузни рани и хематом по лицето. Настанен е в МБАЛ за лечение.

След проведени мероприятия полицейски служители са установили лице на 48 години от с. Мосомище, което е съпричастно към деянието. Предприети са действия по издирването на лицето, което към момента се укрива. Уведомена е прокуратурата, води се досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 от НК.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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