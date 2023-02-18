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Почина уважаван преподавател от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

24 часа Пловдив онлайн

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Професор Иван Чабонов.

На 73 години почина дългогодишният декан на Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"  проф. Иван Чобанов. Тъжната новина съобщиха негови колеги от висшето училище. Завършил е "Руска филология" в Университета във Велико Търново.

През 2007 година застава начело  на филиала на ПУ в Смолян.

След 6 години е избран за професор в ПУ "Паисий Хилендарски". 

Изнесъл е много лекции в Германия, Полша, Чехия, Словакия,  и Русия. Публикувал е повече от  90 значими лингвистични труда в областта За цялостния му принос към развитието и просперитета на Филологическия факултет е удостоен с почетната статуетка за особени заслуги. Проф. Иван Чобанов е един от най-уважаваните преподаватели в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 Опелото му ще се състои в понеделник, 20 февруари, от 10 ч. в църквата "Св. Възнесение Господне".

Професор Иван Чабонов.

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