Почина уважаван преподавател от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

На 73 години почина дългогодишният декан на Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" проф. Иван Чобанов. Тъжната новина съобщиха негови колеги от висшето училище. Завършил е "Руска филология" в Университета във Велико Търново.

През 2007 година застава начело на филиала на ПУ в Смолян.

След 6 години е избран за професор в ПУ "Паисий Хилендарски".

Изнесъл е много лекции в Германия, Полша, Чехия, Словакия, и Русия. Публикувал е повече от 90 значими лингвистични труда в областта За цялостния му принос към развитието и просперитета на Филологическия факултет е удостоен с почетната статуетка за особени заслуги. Проф. Иван Чобанов е един от най-уважаваните преподаватели в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Опелото му ще се състои в понеделник, 20 февруари, от 10 ч. в църквата "Св. Възнесение Господне".