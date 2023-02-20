Пешеходец стреля по шофьор в Благоевград

Пешеходец е стрелял п шофьор на лек автомобил в Благоевград. Инцидентът е станал в събота вечерта. Около 22:50 часа. Във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал от 19-годишен младеж, че час по-рано, управлявайки лек автомобил „Ауди“ по ул. „Георги Андрейчин“, в района на пешеходна пътека е възникнал скандал между него и пресичащ пешеходец.

При потеглянето на автомобила пешеходецът е произвел изстрели с оръжие, което не е огнестрелно, по задната част на автомобила, в резултат на което е счупено задното му стъкло. При инцидента няма пострадали хора. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.