ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унижен, Георги Стайков даде ултиматум до 7 март: п...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13812881 www.24chasa.bg

Пешеходец стреля по шофьор в Благоевград

Тони Маскръчка

[email protected]

2056
Полиция СНИМКА: Архив

Пешеходец е стрелял п шофьор на лек автомобил в Благоевград. Инцидентът е станал в събота вечерта. Около 22:50 часа. Във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал от 19-годишен младеж, че час по-рано, управлявайки лек автомобил „Ауди“ по ул. „Георги Андрейчин“, в района на пешеходна пътека е възникнал скандал между него и пресичащ пешеходец.

При потеглянето на автомобила пешеходецът е произвел изстрели с оръжие, което не е огнестрелно, по задната част на автомобила, в резултат на което е счупено задното му стъкло. При инцидента няма пострадали хора. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини