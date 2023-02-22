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Мъж с качулка стреля с въздушна пушка по шофьор в Благоевград

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Стилян Стоименов Кадър: БНТ

Мъж с качулка стреля с въздушна пушка по автомобил в Благоевград. Инцидентът е от събота вечерта.  Стилян Стоименов е карал колата си по пътя, в този момент  на пътя му изкочил пешеходец.  Стилян успява да спре, но непознатият мъж започнал да крещи. Стилян продължава с автомобила си, но секунди по-късно чува странен шум. Непознатият пешеходец е стрелял с въздушна пушка по автомобила му.

Това не е първият подобен случай. Жена също се оплака, че по автомобила й е стреляно навръх Нова година. Те запази анонимност от страх да не се повтори отново инцидента, разказа БНТ. 

Стилян Стоименов Кадър: БНТ

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