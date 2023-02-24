Първо в "24 часа": Вижте предложенията на "Позитано" за водачи на листи

Ексдепутатът и бивш общински съветник Борис Цветков ще бъде водач на листата на БСП в Перник. Той е едно от новите имена в списъците на "Позитано".
Националният съвет на БСП трябва да одобри днес водачите на листи за предсрочните избори на 2 април. Заседанието продължава и в този час.
Вижте предложенията на Изпълнителното бюро:
Благоевград - Корнелия Нинова
Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
Велико Търново - Кристиан Вигенин
Видин - Филип Попов
Враца - Атанас Зафиров
Габрово - Драгомир Стойнев
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - проф. Жени Стайкова
Кюстендил - Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Стоян Мирчев
Пазарджик - Драгомир Стойнев
Перник - Борис Цветков
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив - Иван Петков-Бебето
Пловдив област - Манол Генов
Разград - Наско Анастасов
Русе - Иван Иванов
Силистра - Иво Боянов Атанасов
Сливен - Деян Дечев
Смолян - проф. Георги Михайлов
23-и МИР София - Христо Проданов
24-и МИР София - Георги Свиленски
25-и МИР София - Корнелия Нинова
София област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Гьоков
Търговище - Борислав Гуцанов
Хасково - Атанас Зафиров
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин