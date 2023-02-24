Първо в "24 часа": Вижте предложенията на "Позитано" за водачи на листи

Ексдепутатът и бивш общински съветник Борис Цветков ще бъде водач на листата на БСП в Перник. Той е едно от новите имена в списъците на "Позитано".

Националният съвет на БСП трябва да одобри днес водачите на листи за предсрочните избори на 2 април. Заседанието продължава и в този час.

Вижте предложенията на Изпълнителното бюро:

Благоевград - Корнелия Нинова

Бургас - Петър Кънев

Варна - Борислав Гуцанов

Велико Търново - Кристиан Вигенин

Видин - Филип Попов

Враца - Атанас Зафиров

Габрово - Драгомир Стойнев

Добрич - Мая Димитрова

Кърджали - проф. Жени Стайкова

Кюстендил - Бойко Клечков

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Стоян Мирчев

Пазарджик - Драгомир Стойнев

Перник - Борис Цветков

Плевен - проф. Румен Гечев

Пловдив - Иван Петков-Бебето

Пловдив област - Манол Генов

Разград - Наско Анастасов

Русе - Иван Иванов

Силистра - Иво Боянов Атанасов

Сливен - Деян Дечев

Смолян - проф. Георги Михайлов

23-и МИР София - Христо Проданов

24-и МИР София - Георги Свиленски

25-и МИР София - Корнелия Нинова

София област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Гьоков

Търговище - Борислав Гуцанов

Хасково - Атанас Зафиров

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин