НДСВ утвърди листите си за изборите на 2 април

Политическият съвет на НДСВ утвърди листите с кандидатите за парламентарните избори на 2 април.

Водачите на листите са: Благоевград – Атанас Гиздов, Бургас – Димитър Казаков, Варна – Наско Рафайлов, Велико Търново – Станимир Илчев, Видин – Димитър Митов, Враца – Момчил Младенов, Габрово – Владимир Ангелов, Добрич – Георги Желев, Кърджали – Владимир Колев, Кюстендил – Лоренцо Георгиев, Ловеч – Емил Енчев, Пазарджик – Тодор Тодоров.

В Перник водач на листата е Светослав Димитров, Плевен – Стефан Петков, Пловдив-град - Борис Лозанов, Пловдив-област – Съби Давидов, Разград – Пламен Първанов, Русе – Илиян Илиев, Силистра – Петко Добрев, Сливен – Мирослава Тенева, Смолян – Лъчезар Ценков, предаде БНТ.

София 23 МИР оглавява Станимир Илчев, София 24 МИР – Михаил Захариев, София 25 МИР – Огнян Герджиков, София-област – Съби Давидов, Стара Загора – Ясен Начев, Търговище – Валя Евтимова, Хасково – Дияна Карауланова, Шумен – Паолин Николов, Ямбол – Красимира Харутюнян.