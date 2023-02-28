Вижте всички кандидати за депутати от Благоевград (1-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 1-и МИР Благоевград.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутати.

ГЕРБ – СДС

1.Росен Димитров Желязков

2. Даниела Владимирова Савеклиева

3. Костадин Томов Стойков

4. Георги Иванов Георгиев

5. Александър Иванов Мацурев

6. Емил Серафимов Тончев

7. Димитър Добрев Попов

8. Мария Станойчева Гошева

9. Калоян Владимиров Калоянов

10. Венцислав Василев Атанасов

11. Илия Филипов Сидеров

12. Андрей Емилов Миладинов

13. Ралица Василева Петкова

14. Запрян Атанасов Кандиларов

15. Любомир Валентинов Павлов

16. Румен Гълъбинов Гълъбинов

17. Гюнай Алмаз Саид

18. Мария Огнянова Чангова-Фроликова

19. Мариела Георгиева Весалова

20. Величка Кирилова Стоева

21. Емануил Спасов Попгеоргиев

22. Стефан Апостолов Апостолов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Андрей Атанасов Гюров

2. Георги Йорданов Ганев

3. Владимир Славев Табутов

4. Димитрина Любомирова Хаджиева - Недина

5. Петър Иванов Кулин

6. Кирил Стоянов Танушев

7. Крум Добринов Стоилов

8. Боряна Боянова Шалявска

9. Иван Васков Христов

10. Станислав Николаев Кимчев

11. Владимир Евгениев Милушев

12. Димитър Кирилов Парасков

13. Сейди Елзеров Абдишев

14. Николай Михайлов Куколев

15. Иван Николов Сакарев

16. Спас Митков Митев

17. Любомир Наков Костов

18. Адем Ибушев Зейнев

19. Захари Георгиев Витанов

20. Андрей Николов Врабчев

21. Методи Петров Байкушев

22. Христо Христов Петров

ДПС

1. Делян Пеевски

2. Йордан Цонев

3. Елхан Кълков

4. Фатима Йълдъс

5. Осман Мисирков

6. Джалил Бошнак

7. Сайфедин Джурин

8. Ибраим Зайденов

9. Луиза Александрова

10. Мехмед Вакльов

11. Яхя Сантур

12. Ахмед Гогунч

13. Михаела Камбошева

14. Джемал Башов

15. Ерик Фейзиев

16. Кадрие Джамбазка

17. Исмет Узунов

18. Айше Мазгалджиева

19. Рамиз Метушев

20. Милена Бунцева

21. Хамид Юсниев

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Цончо Томов Ганев

2. Цвета Валентинова Рангелова

3. Костадинка Стоянова Джагълова

4. Теодора Огнянова Димитрова

5. Методи Георгиев Спасов

6. Илко Александров Гълъбов

7. Мустафа Мустафов Люманков

8. Александър Сотиров Стойков

9. Вергиния Иванова Секулова

10. Ибрахим Ибрахим Кърпач

11. Иван Тодоров Самоковарев

12. Велислав Костадинов Георгиев

13. Костадин Георгиев Георгиев

14. Симеон Костадинов Пандилов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Богдан Емилов Боцев

3. Новко Аспарухов Попов

4. Димитър Петров Димитров

5. Тодор Илиев Крънджилски

6. Пламен Спасов Ботев

7. Йорданка Георгиева Атанасова

8. Елена Андреева Чучулайна

9. Георги Иванов Монев

10. Костадин Димитров Караянев

11. Любка Петрова Барусова

12. Костадин Кирилов Стоичков

13. Исмет Кязимов Ходжов

14. Людмил Иванов Земеделски

15. Ивелина Мишева Гущераклиева

16. Асен Василев Янкулски

17. Костадин Михайлов Юнчов,

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Георги Атанасов Самандов

2. Христо Валериев Гушков

3. Явор Илиев Хайтов

4. Костадин Петров Кърджалийски

5. Мартин Руменов Томов

6. Спас Кирилов Попниколов

7. Димитър Томов Божинов

8. Ирина Георгиева Атанасова

9. Красимира Миткова Каранушкова

10. Марио Рашков Асьов

11. Костадин Илиев Лефтеров

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Станислав Тодоров Трифонов

2. Петя Божидарова Димитрова

3. Станислав Иванов Богдански

4. Миглена Георгиева Думанова

5. Атанаска Георгиева Митрева

6. Иван Руменов Клисурски

7. Крум Симеонов Мавродиев

8. Георги Илков Бучков

9. Стоян Андонов Чаушев

10. Анна Димитрова Попова

11. Мария Михайлова Атанасова

12. Иван Николов Гушков

13. Кирил Павлов Калаксъзов

14. Данаил Валентинов Николов

ЛЕВИЦАТА

1. Албина Алексеева Анева-Томова

2. Тодор Василев Караиванов

3. Георги Костадинов Хаджимаргаритов

4. Аврам Иванов Парнарев

5. Валери Бориславов Смиленов

6. Младен Димитров Ванев

7. Вангел Димитров Арабаджиев

8. Костадин Стоянов Гебрелиев

9. Васил Петров Астинов

10. Антон Георгиев Манчев

11. Кирил Венциславов Атанасов

12. Екатерина Благоева Коршумова

13. Мустафа Мехмед Кьос

14. Нора Анчева Симеонова

15. Златомир Спасов Николов

16. Гюлзет Ресимов Фърговски

17. Даниел Атанасов Иванов

18. Стоянка Господинова Кескинова

19. Марян Иванов Биков

20. Илия Лазаров Костадинов

21. Борислав Георгиев Николов

22. Георги Асенов Костов

НДСВ

1. Атанас Димитров Гиздов

2. Мария Иванова Радойкова

3. Петя Живкова Хантова

4. Димитър Ангелов Пумпалов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Елена Иванова Сотирова

2. Милена Стоянова Ангелова

3. Марина Мартинова Георгиева

4. Яница Георгиева Иванова

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Владимир Николов Живков

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Диляна Петрова Пешева

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1.Йордан Стоянов Манасиев

2. Александър Веселинов Новаков

3. Мартин Серьожев Вътев

4. Илия Любенов Юсев

5. Елена Георгиева Манасиева

6. Венцислав Венциславов Узунов

7. Анелия Ангелова Симеонова

8. Ивайло Симеонов Симеонов

9. Пачко Пеков Петков

10. Денис Стратиев Генев

11. Мирослав Данков Христов

ГЛАС НАРОДЕН

1. Георги Ангелов Върбанов

2. Стефан Радославов Цончев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Танка Младенова Попова

2. Христо Велинов Стоянов

3. Жанета Асенова Куибишева

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Людмила Александрова Костадинова

2. Емил Емилов Атанасов

3. Цветанка Димитрова Гальова

4. Райна Дамянова Икономова

5. Венцислав Наков Наков

6. Юлиян Жоресов Иванов

7. Ричард Павлов Софрониев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Нели Христова Димитрова

2. Владимир Николаев Генов

3. Атанас Владимиров Йосифов

МИР

1. Борис Кирилов Анзов

2. Георги Иванов Кефалов

3. Христо Георгиев Ямболиев

4. Ангел Иванов Гаджев

5. Милена Георгиева Вацова

6. Илия Иванов Рангелов

7. Явор Иванов Николов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Любомир Стоянов Николов

2. Малин Георгиев Янков

3. Милан Василев Косарев

4. Даниел Стоянов Никифоров

КП ЗАЕДНО

1. Тодор Георгиев Мардов

2. Петко Ненков Салчев

3. Милена Александрова Камбурова

4. Мирослав Томов Алексов

5. Михаил Стойчев Мазнев

6. Веселин Славчов Коцаков

7. Васил Георгиев Коцаков

8. Георги Цветанов Тошков

9. Станислав Костадинов Илиев

10. Стою Петров Гешев

11. Радко Минчов Радков

12. Светослав Васков Тупаров

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Кристиян Роберт Димитров

2. Пирин Асенов Несторов

3. Димка Василева Попстоянова

4.Анна Пламенова Димитрова

5. Людмил Михайлов Чипаров

6. Смилен Димитров Димитров

7. Илиян Димитров Янакиев

8. Мирослав Николаев Кацаров

9. Георги Димитров Пармаков

10. Малин Иванов Кръстев

11. Любомир Славов Георгиев

12. Петър Иванов Синджирлиев

13. Корнелия Тодорова Цонева

14. Ганчо Стефанов Иванов

15. Дарина Вълканова Павлова-Радева