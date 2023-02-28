Вижте всички кандидати за депутати от Варна (3-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 3-и МИР Варна.

С промените в мандатите, направени след данните от последното преброяване, в този район ще бъдат избрани общо 16 депутата.



ГЕРБ – СДС

1. Даниел Павлов Митов

2. Красен Кирилов Кралев

3. Славена Димитрова Точева

4. Павел Алексеев Христов

5. Бранимир Николаев Балачев

6. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

7. Милена Славова Димова

8. Мария Златкова Димитрова

9. Юлияна Атанасова Боева

10. Щерю Дончев Георгиев

11. Юлияна Петрова Кайрякова

12. Анатоли Диянов Апостолов

13. Ирина Тодорова Делчева

14. Станислав Димитров Йорданов

15. Бранимир Георгиев Георгиев

16. Маргарита Петрова Калчева - Шабанова

17. Димитър Стоянов Тодоров

18. Кристиан Божидаров Ганчев

19. Руслан Здравков Тошев

20. Мануел Стоянов Генчев

21. Деница Димчева Димова

22. Николай Стефанов Йорданов

23. Станка Парушева Тодорова

24. Найден Неделчев Андонов

25. Галя Тодорова Евдокимова

26. Гюлейдин Исмаил Кязим

27. Александър Драгомиров Драгнев

28. Николай Георгиев Няголов

29. Николай Стоянов Малев

30. Сашо Стоянов Димитров

31. Пенка Славова Петрова

32. Мариана Русева Русева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Даниел Максим Лорер

2. Ивайло Христов Митковски

3. Калоян Тонев Икономов

4. Антон Йорданов Тонев

5. Снежана Великова Апостолова

6. Сашев Симеонов

7. Стела Димитрова Николова

8. Благомир Рубинов Коцев

9. Емил Миленов Ефендулов

10. Дора Костова Димитрова

11. Йорданка Яникова Костадинова

12. Кристиана Детелинова Стоянова

13. Изабела Атанасова Иванова

14. Стоян Пенев Новаков

15. Борис Илиянов Илиев - Касиков

16. Филип Владимиров Спасов

17. Николай Тодоров Желязков

18. Антон Стаменов Тончев

19. Иглика Максимова Якова

20. Николай Василев Василев

21. Илия Тодоров Тодоров

22. Николай Иванов Василев

23. Павел Димитров Попов

24. София Любомирова Колева

25. Мартин Валентинов Димитров

26. Огнян Тодоров Рачев

27. Ламбрин Димчев Сотиров

28. Константин Свиленов Праматаров

29. Йордан Юлиянов Кателиев

30. Боряна Веселинова Ангелова

31. Десислава Йорданова Шейтанова

32. Мария Иванова Ангелова-Дойчева

ДПС

1. Филиз Хакъева Хюсменова

2. Сали Мехмедов Табаков

3. Светлана Вълчева Табакова

4. Хюсни Осман Адем

5. Сабри Мустафов Сабриев

6. Хълми Сейфиев Белев

7. Рюян Невзатов Ризов

8. Мерткан Аптулов Ибрямов

9. Сали Сунай Лютфи

10. Васил Георгиев Алексиев

11. Айше Мехмед Кадир

12. Адиле Сабриева Кямил

13. Юсмен Шакир Юсмен

14. Месут Ердинч Рушид

15. Айдън Мустафа Байрам

16. Хамди Хасан Хамди

17. Мехмед Хасанов Хасанов

18. Нурай Ахмед Басри

19. Емрал Турханов Еминов

20. Евгин Мюрселов Незиров

21. Георги Василев Георгиев

22. Алеко Тодоров Атанасов

23. Хасан Ергун Хасан

24. Сюлейман Исмет Сюлейман

25. Реджеп Ахмед Осман

26. Елена Данаилова Станева

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Коста Георгиев Стоянов

3. Светослав Тодоров Тодоров

4. Никола Ангелов Димитров

5. Веселин Миленов Вешев

6. Юлиян Каменов Губатов

7. Дилян Руменов Григоров

8. Светослав Тодоров Йорданов

9. Диян Йорданов Атанасов

10. Станислав Добринов Стоянов

11. Галин Стоянов Иванов

12. Кремена Илианова Пашова

13. Никола Иванов Македонски

14. Ивайло Иванов Хъневски

15. Велин Стоянов Сербезов

16. Ваня Пламенова Иванова

17. Георги Ангелов Георгиев

18. Павлин Младенов Пенев

19. Венцислав Михайлов Георгиев

20. Димитринка Тодорова Дамянова

21. Георги Христов Геров

22. Диана Димитрова Неделчева

23. Диана Живкова Вълчева

24. Димитър Росенов Моллов

25. Николай Дяков Христов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Павел Енев Раличков

3. Филчо Кръстев Филев

4. Ирена Андреева Георгиева

5. Десислав Петров Тасков

6. Маринела Иванова Грудева

7. Мирослав Сотиров Коларов

8. Милен Банков Гочев

9. Зорница Валентинова Василева

10. Георги Йорданов Георгиев

11. Валентин Стоянов Вълчев

12. Валентина Чернева Христова

13. Кристина Цветанова Илиева

14. Дияна Валентинова Карамфилова

15. Драгомира Иванова Чернева

16. Димитър Валентинов Янев

17. Йордан Стоянов Марков

18. Димитър Иванов Мантаров

19. Деспа Маринова Точева

20. Звезделина Илиянова Илиева

21. Христо Веселинов Василев

22. Славчо Емилов Топалов

23. Павел Красимиров Лозанов

24. Тодор Росенов Петров

25. Димитър Данаилов Стефанов

26. Габриела Владкова Цветкова

27. Димитър Атанасов Алексиев

28. Евгени Йорданов Колев

29. Ясен Димитров Георгиев

30. Лозан Владимиров Лозев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Диан Иванчев Драганов

2. Айлин Лютфи Дахилова-Василева

3. Живко Николаев Костадинов

4. Емил Борисов Минчев

5. Веселин Михайлов Балкански

6. Мария Адриянова Николова

7. Стефан Москов Стефанов

8. Георги Стефанов Недялков

9. Радостин Димитров Димитров

10. Мария-Василена Йорданова Йорданова

11. Милен Валентинов Владимиров

12. Димитър Светославов Тодоров

13. Васил Христов Христов

14. Едуард Емилов Радев

15. Венцислав Иванов Генчев

16. Станчо Николов Овчаров

17. Пламен Васков Цветков

18. Виктор Миронов Ценов



ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Драгомир Стефанов Петров

3. Ивайло Симеонов Костадинов

4. Цветелина Димитрова Атанасова

5. Юлиян Георгиев Минчев

6. Александрина Николаева Димитрова

7. Румен Георгиев Стоянов

8. Светослав Николов Иванов

9. Стойко Георгиев Георгиев

10. Стефка Иванова Денчева

11. Володя Борисов Дамянов

12. Християн Атанасов Христов

13. Милко Динков Динев

14. Валентин Тодоров Веков

15. Любка Живкова Петрова

16. Иван Тодоров Иванов

17. Кристина Руменова Мързакова

18. Добромир Иванов Дунчев

19. Добрин Красимиров Костадинов

20. Елица Свиленова Борова

21. Павел Валентинов Николов

22. Красимира Жечева Костадинова

23. Ерик Атанасов Парушев

24. Красимира Маринова Куцарова

25. Таня Христова Пенкова

26. Станислава Иванова Стефанова

ЛЕВИЦАТА

1. Мая Божидарова Манолова-Найденова

2. Януарий Марков Вичев

3. Иван Борисов Великов

4. Светлозар Стоянов Златев

5. Димитър Симеонов Костадинов

6. Веселина Стоянова Тупареева

7. Ивелина Тодорова Атанасова

8. Димитър Андонов Чавеев

9. Юлия Тотева Цанкова

10. Диян Великов Великов

11. Силвия Мариянова Димитрова

12. Христо Тодоров Недялков

13. Тони Льонков Стоянов

14. Стоян Василев Ангелов

15. Станчо Василев Станев

16. Пламен Петков Христов

17. Велико Славов Великов

18. Иван Тодоров Василев

19. Добринка Ангелова Иванова

20. Кирил Христов Караиванов

21. Росен Георгиев Георгиев

22. Кирил Костадинов Иванов

23. Валентин Николаев Йорданов

24. Мария Драгомирова Драганова

25. Иван Минчев Иванов

26. Шенол Рушан Исмаил

27. Александър Стойков Николов

28. Боянка Борисова Петрова

29. Миглена Веселинова Атанасова

30. Елена Стоянова Чинчурова-Петкова

31. Ивана Георгиева Данкова

32. Георги Недков Кючуков



НДСВ

1. Наско Христов Рафаилов

2. Бистра Константинова Василева

3. Татяна Нинова Дракулова

4. Тодор Неделчев Тодоров

5. Нина Стоянова Дякова

6. Пепа Маркова Ризова

7. Красимир Димитров Костов

8. Светлозар Светославов Граматиков

9. Виляна Димитрова Филипова

10. Станислав Гълъбинов Борисов

11. Стилиян Иванов Гроздев

12. Анелия Христова Атанасова

13. Яни Димитров Янев

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Петър Стефанов Москов

2. Росица Желязкова Рачева

3. Наталия Олег Шулика-Фотакиева

4. Борислав Христов Борисов

5. Валентин Асенов Давидов

6. Димо Пенчев Димов

7. Иван Пламенов Панов

8. Боряна Димитрова Димитрова

9. Милан Костов Миланов

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Петър Евтимов Евтимов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Вилиян Кръстев Кръстев

2.Антония Милкова Кичукова-Андреева

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Наум Асенов Наумов

2. Светла Николаева Пенева

3. Боян Стефанов Жинов

4. Христо Огнянов Христов

5. Станислав Любомиров Чотуков

6. Иван Танев Танев

7. Гергана Димитрова Попова

8. Кристина Бойчева Стойнева

9. Кирил Костадинов Чинов

10. Георги Славчев Шишков

11. Здравко Петков Пенев

12. Памела Руменова Петкова

13. Йордан Кръстев Христев

14. Александър Младенов Михайлов

15. Младен Сашков Михайлов

ГЛАС НАРОДЕН

1. Веселин Асенов Белоконски

2. Александър Христов Демирев

3. Недко Янков Димитров

4. Светозар Стефанов Стефанов

5. Симеон Георгиев Златарев

6. Искра Ангелова Димитрова

7. Стефани Димитрова Димитрова

8. Йордан Георгиев Ганчев

9. Марин Маринов Маринов

10. Николай Колев Диков

11. Анелия Богомилова Сестримска

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Дарина Недева Тодорова

2. Радка Маринова Душева

3. Димитричка Георгиева Мирчева

4. Любен Иванов Станоев

5. Здравко Симеонов Симеонов

6. Недялка Мирчева Вълчева

7. Георги Георгиев Маринов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Ганчо Тодоров Ганчев

2. Калуди Купенов Калудов

3. Сергей Петков Инджов

4. Валентина Миленова Михайлова

5. Росица Георгиева Русева

6. Галина Георгиева Георгиева

7. Георги Валентинов Апостолов

8. Атанас Стефанов Габровски

9. Кирил Георгиев Велков

10. отказ за регистрация

11. Велко Илиев Велков

12. Стоян Илиев Ненчев

13. Теодора Стоянова Маврова

14. Красимир Светославов Гаджаков

15. Панайотис Еленкин Станоев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Христо Илков Христов

2. Кина Тодорова Колева

3. Христо Николаев Христов

4. Дарина Цветанова Цонева

5. Николай Красимиров Николов

6. Рангел Рангелов Пенев

7. Георги Димитров Чипов

8. Антон Петров Петров

МИР

1. Злати Василев Иванов

2. Красимир Иванчев Жейнов

3. Валентина Петрова Атанасова

4. Камен Савов Анестиев

5. Кръстинка Андонова Дичева

6. Ангел Минчев Момчев

7. Христо Кирилов Пасков

8. Таня Петкова Алексиева

9. Стоян Иванов Цанев

10. Радостина Йорданова Георгиева

11. Александър Коцев Колев

12. Борислав Николаев Бонев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Георги Иванов Георгиев

2. Румен Милчев Сакеларов

3. Павлина Петрова Иванова

4. Милен Василев Събев

5. Вероника Севдалинова Иванова

6. Калоян Севдалинов Иванов

7. Славчо Иванов Илиев

8. Александър Георгиев Димитров

9. Елена Паскалева Керезова

10. Светлю Александров Александров

11. Олга Славчева Иванова

12. Иван Пламенов Петров

13. Силвия Левонова Маркарова

14. Ася Иванова Иванова

КП ЗАЕДНО

1. Силвия Станева Стефанова

2. Христина Николаева Христова

3. Дамян Лазаров Лазаров

4. Илиян Иванов Греков

5. Венета Димитрова Стефанова

6. Галина Димитрова Момчева

7. Дамян Ташев Неделчев

8. Ясена Дианова Александрова

9. Паолина Евгениева Рупчина

10. Ивайло Янков Иванов

11. Владимир Жеков Шивачев

12. Атанас Михайлов Златев

13. Ивайло Миленов Илиев

14. Миглена Красимирова Янакиева

15. Борислав Вълев Божинов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Волен Николов Сидеров

2. Томи Николов Томов

3. Грациела Данкова Димитрова

4. Николай Николаев Джуров

5. Румен Иванов Ерменков

6. Илия Христов Йовчев

7. Страхил Пламенов Попов

8. Чавдар Благойчев Петров

9. Ваня Страхилова Попова

10. Красен Маргаритов Проданов

11. Генко Господинов Тенев

12. Александър Георгиев Атанасов

13. Стоян Костадинов Балков

14. Владимир Любенов Стойнев

15. Маргарита Димитрова Проданова

16. Надежда Костадинова Парушева

НЕЗАВИСИМ

Веселин Марешки беше регистриран като независим кандидат в условията на неприключила проверка на списъка с подкрепящи го избиратели.

До крайния срок за регистрация независими кандидати за народни представители в изборите насрочени на 02 април 2023 г., в РИК-Варна не е постъпил Протокол от ГД “ГРАО“, който да установи резултата от извършена проверка с отбелязване на коректен брой избиратели, подкрепящи подписка в подкрепа на Веселин Марешки.