Вижте всички кандидати за депутати от Видин (5-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 5-и МИР Видин.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

КП ГЕРБ – СДС

1. Росица Любенова Кирова

2. Александър Филчев Матеев

3. Полина Михайлова Кирилова

4. Тихомир Станиславов Станчев

5. Стефан Богомилов Ванчев

6. Александра Цветанова Рачева

7. Ангел Благоев Гошов

8. Мария Цецкова Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Любен Иванов Иванов Иво Георгиев Атанасов Петър Любенов Миланов Стела Олегова Стойкова Марин Филчев Маринов Цветомир Любомиров Станимиров Боян Илиев Бойчев Лозина Йорданова Николова

ДПС

Станислав Димитров Анастасов Димитър Иванов Аврамов Виолета Недялкова Панайотова Ваньо Костадинов Костин Светла Светославова Ангелова Адриан Мирославов Маринов Радостина Александрова Ранчинска Калин Славчев Петров

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Валери Иванов Сираков

2. Вера Иванова Александрова

3. Иван Петров Димов

4. Силвана Иванова Цолова

5. Наташка Венелинова Базова

6. Мирослав Цветанов Иванов

7. Филип Михаилов Шаповал

8. Даниел Бориславов Дончев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Филип Стефанов Попов Стефан Петров Гайдарски Найден Иванов Йонов Соня Иванова Иванова Добромир Филипов Тодоров Иванела Цвяткова Илиева Тихомир Красимиров Трифонов Георги Василев Траянов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Борислав Крумов Василев Андрей Митков Андреев Албена Йорданова Панова Алекс Росенов Александров Денис Митков Владимиров Венислава Тодорова Цекова Сашко Цветанов Никифоров Радослав Василев Костов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Милен Пламенов Милчев

2. Цветан Иванов Предов

3. Владимир Бойков Боев

4. Светослав Владимиров Цветанов

5. Канета Каменова Вълчева

6. Ангел Петров Боянов

7. Маргарита Людмилова Милчева

8. Сашо Богданов Александров

ЛЕВИЦАТА

Стефан Лазаров Стефанов Владимир Иванов Младенов Роми Гергова Василева Ивайла Емилова Лозанова Вероника Кирова Цветкова Цветелина Живодарова Тодорова Маринела Георгиева Каменова Невена Николова Петкова

НДСВ

Димитър Иванов Митов Екатерина Андриянова Маркова Павел Пламенов Петков Владимир Михайлов Петров

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

Красимира Димитрова Елисеева Виолета Илиева Дочкова Георги Ленков Балчев Маргарет Пламенова Димова

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Георги Венелинов Георгиев

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Веселина Петрова Георгиева

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Манол Викторов Димитров

2. Цветанка Илиева Николова

3. Василка Илиева Русинова

4. Венцислав Николов Русинов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Ивайло Цветанов Цеков

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Станислав Цветков Тодоров

2. Станимира Цанкова Златкова

3. Силвия Цветанова Давидова

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Емил Тодоров Лилов

2. Иван Николов Иванов

3. Милчо Тончев Асенов

4. Красимир Валентинов Иванов

5. Валери Петров Деков

6. Никола Тониев Иванов

7. Йонко Лозанов Йонков

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Мария Петрова Симеонова

2. Станимир Делчев Минков

3. Николай Красимиров Николов

4. Ваня Костова Делева

ПП МИР

1. Величка Иванова Рангелова

2. Димитър Илиев Илиев

3. Златина Красимирова Стоянова

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Антон Костов Дабевски

2. Станко Любомиров Георгиев

3. Ирина Вълчева Терзийска

4. Калоян Будьони Аджичев

5. Кирил Владимиров Гумнеров

КП ЗАЕДНО

Асен Петров Личев Владимир Станчев Гергов Десислава Росенова Иванова- Йорданова Бранимира Димитрова Георгиева

КП КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Йордан Василев Йорданов

2. Станислав Добчев Василев

3. Стефан Димитров Спасов

4. Кирил Тодоров Аспарухов

5. Атанас Илиев Атанасов

6. Силвия Валентинова Черганска

7. Ирина Михайлова Петрова

8. Мария Стефанова Атанасова