Вижте всички кандидати за депутати от Габрово (7-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 7-и МИР Габрово.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ – СДС

Томислав Пейков Дончев Невена Евстатиева Минева Мирослав Велев Стоянов; Атанас Пламенов Атанасов Константин Тихомиров Брънеков Иван Ненов Марев Марияна Христова Атанасова Веселин Димитров Данчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Явор Руменов Божанков Богомил Иванов Петков Петър Илиев Петров Ивелин Стоянов Стоянов Иван Стефанов Иванов Надежда Емилова Киселкова-Юмерова Надежда Тотева Денева Николай Димитров Томитов

ДПС

Юсеин Хасанов Вейселов Ердоан Мехмед Узунов Исмаил Кязим Хаджихасан Мелекбер Шевки Велева Юсеин Хасан Далоолу Боян Стоянов Савянов Шермин Адил Мехмедова Шефкат Рамадан Исин

ВЪЗРАЖДАНЕ

Даниел Петров Петров Йордан Валериев Андреев Златка Данаилова Донева-Цанева Борислав Стоянов Борисов Александър Бориславов Александров Евелин Златков Йорданов Иван Валентинов Томов Женя Пенчева Иванова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Драгомир Велков Стойнев Валери Христофоров Митов Желязко Величков Великов Станимир Косев Стойчев Диляна Данаилова Митева Иван Дончев Халачев Калоян Николаев Димитров Пламен Николаев Обрешков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Диан Володиев Русанов Мирослав Георгиев Маринов Ивелин Николаев Атанасов Владислав Валентинов Найденов Ивайло Пенчев Балашков Слави Стефанов Русев Росица Тонева Антонова Борислав Веселинов Василев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Андрей Иванов Чорбанов Стефан Иванов Михнев Благовеста Христофорова Димитрова Диян Валентинов Иванов Радослав Гутев Колев

ЛЕВИЦАТА

Иванка Иванова Баева Иван Николаев Събев Христофор Христов Ангелов Любомир Цветанов Йорданов Иван Митев Махлебашиев Цветомир Данков Гочев Добринка Иванова Манева

НДСВ

Иван Генчев Цуцов Анита Георгиева Ергеледжиева Веселин Иванов Христов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

Валентина Петкова Новакова Добромир Димитров Валачев

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1.Ганчо Костадинов Николов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

Кирил Ангелов Димов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Анатоли Петров Антонов Радко Георгиев Радков Росен Любомиров Боев Мирослав Денков Христов

ГЛАС НАРОДЕН

Мартин Ганчев Минков Виржиния Светлозарова Богданова Даниел Сашев Пулов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Емил Сашев Стефанов Станислав Емилов Сашев Станил Миролюбов Кавалски

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

Албена Желева Дочева Малинка Ангелова Тонова-Иванова Паола Мирославова Босева Тодорка Тодорова Павлова Николай Тодоров Божков Гинка Бончева Якова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

Веселин Стефанов Василев Иво Димитров Иванов Любомир Филипов Абрашев Христо Николов Христов

МИР

Валери Минков Ангелов Веселин Огнянов Величков Стефка Щилиянова Георгиева

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

Ясен Юриев Стоянов Николай Костадинов Кадиев Илиян Иванов Пеевски

КП ЗАЕДНО

Ива Миткова Тодорова Мирослава Василева Димова Христо Николов Христов Стефан Янков Енчев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ