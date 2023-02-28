Вижте всички кандидати за депутати от Кюстендил (10-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 10-и МИР Кюстендил.

От този регион ще бъдат избрани общо 4-ма депутати.

ГЕРБ – СДС

1. Христо Богомилов Терзийски.

2. Даниел Тихомиров Александров

3. Михаела Ясенова Крумова

4. Радослава Пламен Чеканска

5. Елка Кирилова Лукарска-Ангелова

6. Десислава Емилова Александрова

7. Любомир Иванов Георгиев

8. Иван Методиев Каназирски

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Георги Николаев Стамов

2. Николай Димитров Табаков

3. Кристиян Георгиев Иванчов

4. Павел Йорданов Михайлов

5. Николай Георгиев Стоянов

6. Андрей Методиев Миленков

7. Елена Романова Димитрова

8. Мария Валериева Зарева-Йорданова

ДПС

1. Шейхриар Неждет Златарска

2. Адриана Крумова Крумова

3. Сашо Костадинов Вельов

4. Михаил Георгиев Попов

5. Иво Сашов Герасимов

6. Даниела Стоянова Стойчева

7. Иво Василиев Пенев

8. Даниел Иванов Христов

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Димчо Димитров Димчев

2. Валери Любенов Стоилов

3. Георги Димитров Гогов

4. Владислав Кирилов Лехчански

5. Ангелина Георгиева Станоева

6. Катя Георгиева Захаринова

7. Цветомира Стефанова Маринова

8. Юлиан Йорданов Атанасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Бойко Любомиров Клечков

2. Александър Димитров Анин

3. Йордан Каменов Тодоров

4. Валери Тимотеев Радлев

5. Сотир Георгиев Занев

6. Десислава Георгиева Разсолкова

7. Елица Руменова Панева

8. Владислав Владимиров Тодоров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Христо Валериев Гушков

2. Светозар Благоев Тричков

3. Димитър Драгомиров Драгомиров

4. Павел Георгиев Давулийски

5. Мария Йоана Борисова Йоцова

6. Иванка Николаева Грошкова

7. Владимир Венциславов Велинов

8. Кристиян Димитров Осев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Снежанка Райчова Траянска

2. Катя Георгиева Димитрова

3. Милен Атанасов Георгиев

4. Спас Георгиев Ильов

5. Димитър Христов Джоргов

6. Катерина Методиева Венева

7. Марио Иванов Янев

8. Снежана Николаева Бозева

ЛЕВИЦАТА

1. Вася Пантелеева Пешева

2. Йорданка Стоянова Божкова

3. Мирослав Любенов Методиев

4. Атанас Пандев Каптиев

5. Димитър Иванов Соколов

6. Веселина Петрова Иванова

7. Иван Георгиев Ранчов

8. Крум Руменов Крумов

НДСВ

1. Лоренцо Людмил Георгиев

2. Александър Аврамов Самоковлийски

3. Александра Илиянова Стоева

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Красимир Първанов Ранов

2. Филип Александров Александров

3. Кирил Василев Кирилов

4. Ивайло Георгиев Хаджийски

5. Иван Александров Александров

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Борислав Кирилов Кьосев

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Нено Стоянов Димов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Александър Веселинов Новаков

2. Георги Георгиев Тупаров

3. Цветанка Илиева Николова

4. Василка Илиева Русинова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Ирина Павлова Андонова

2. Михаил Иванов Минков

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Димитър Стоянов Недялков

2. Емил Каменов Марков

3. Силвия Василева Маркова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Йордан Захариев Чипев

2. Младен Стоянов Ризов

3. Ивета Радославова Радославова

4. Мартин Борисов Ивов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Катя Костова Николова

2. Иван Владимиров Топалов

3. Юлия Кирилова Старчева

4. Станислав Руменов Стойнев

5. Тодор Стоянов Димов

МИР

1. Пламен Богомилов Стоянов

2. Йордан Борисов Янев

3. Моника Венциславова Георгиева

4. Боян Димитров Крумов

5. Жечо Иванов Жечев

6. Йорданка Борисова Георгиева

7. Димчо Здравков Василев

8. Николай Василев Милушев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Антон Стойнев Александров

2. Татяна Виденова Иванова

3. Евелина Христова Траянска

КП ЗАЕДНО

1. Йонко Йорданов Гергов

2. Димитър Милчов Стойнев

3. Георги Йорданов Андонов

4. Ралица Георгиева Бояджиева

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Станислав Асенов Асенов

2. Румяна Георгиева Райнова

3. Ивайло Стефанов Маринов

4. Николай Миланов Николов

5. Стефани Румянова Райнова