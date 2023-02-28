Вижте всички кандидати за депутати от Пазарджик (13-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 13-и МИР Пазарджик.

С промените в мандатите, направени след данните от последното преброяване, в този район ще бъдат избрани общо 8 депутата, вместо досегашните 9.

ГЕРБ – СДС

1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева

2. Найден Тодоров Шопов

3. Димитър Иванов Гечев

4. Стефан Неделчев Мирев

5. Йордан Кирилов Кожухаров

6. Дафинка Аспарухова Семерджиева

7. Валентина Асенова Кайтазова

8. Лозана Илиева Василева

9. Борис Александров Владов

10. Илиян Красимиров Траянов

11. Малина Георгиева Консулова-Златева

12. Гергана Димитрова Сеферинкина

13. Димитър Тодоров Хаджидимитров

14. Асен Рашков Янков

15. Мариан Георгиев Мурджев

16. Христо Живков Павлов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Ивайло Шотев

2. Петър Куленски

3. Васил Тодев

4. Петя Ставрева

5. Ивайло Иванов

6. Иван Петров

7. Кристин Кроснаров

8. Росен Костурков

9. Петър Кьосев

10. Василена Загорска

11. Стоян Мадин

12. Николова Тотухов

13. Николай Янев

14. Виктория Димитрова

15. Георги Спасов

16. Иван Хрисин

ДПС

1 . Делян Славчев Пеевски

2. Небие Исмет Кабак

3. Осман Акчай Мурадов

4. Айредин Мустафа Еюпов

5. Цанко Бенчов Молов

6. Мустафа Фейзи Алиш

7. Искро Фердов Бейков

8. Фатма Себайдин Исаева

9. Фатима Юсуф Дъбева

10. Веселина Николаева Димитрова

11. Ивайло Костадинов Личев

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Стоян Николов Таслаков

2. Десислава Илиева Георгиева

3. Лазарин Панев Николчев

4. Радка Цветанова Фаризи

5. Иван Русинов Маринов

6. Николай Лазаров Бадев

7. Димитър Стоянов Ангелов

8. Гинка Николова Гушевилова

9. Костадин Иванов Цанков

10. Елена Георгиева Маджарова

11. Момчил Емилиянов Хаджиев

12. Мая Цанкова Рабина

13. Димитър Петров Димитров

14. Татяна Станчева Цветанова

15. Цвятко Константинов Стефанов

16. Марин Кръстев Маринов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Драгомир Велков Стойнев

2. Петя Николаева Цанкова

3. Димитър Йорданов Жилков

4. Светлана Димитрова Парашкевова-Узунова

5. Велина Грозданова Георгиева-Петкова

6. Ирина Емилова Мирчева

7. Петър Ганчев Горчев

8. Елена Асенова Лулина

9. Георги Иванов Янкулов

10. Любен Димитров Кошериев

11. Андрей Георгиев Кюркчийски

12. Елена Георгиева Велева

13. Десислава Стоянова Георгиева

14. Георги Николаев Петров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Зорница Атанасова

2. Ангел Минков

3. Петър Мандарев

4. Метин Аликов

5. Звезделин Вукев

6. Емил Терзийски

7. Цвятко Луджев

8. Семил Джамбазов

9. Николай Бозев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Силви Кирилов Петров

3. Тинко Василев Василев

4. София Карменова Балинова

5. Александър Красимиров Шарков

6. Петьо Михайлов Новаков

7. Атанас Петров Петров

8. Младен Георгиев Тупаров

9. Димитър Илиев Данчев

10. Борислав Венциславов Богословов

11. Иво Бориславов Любенов

12. Галина Димитрова Пенчева

13. Павлинка Георгиева Иванова

14. Петя Методиева Грозданова

15. Крум Иванов Иванов

16. Димитър Бориславов Гаджев

ЛЕВИЦАТА

1. Елена Георгиева Костова-Петкова

2. Мариян Тонев Дечев

3. Себастиян Благов Нонов

4. Нина Илиева Змийчарова-Димова

5. Костадинка Стоянова Петракова-Генчева

6. Антония Тодорова Найчева

7. Петя Тодорова Тоткова

8. Иван Темелков Златков

9. Ангел Минков Сираков

10. Стоянка Георгиева Димитракиева

11. Мария Ангелова Киркова-Гечева

12. Валентина Йорданова Вакарелска

13. Тодор Иванов Шейнов

14. Нели Ангелова Бодурова

НДСВ

1. Тодор Станков Тодоров

2. Жанета Христова Николова- Дединска

3. Събо Цвятков Събев

4. Григор Якофов Якофов

5. Марио Александров Кърджев

6. Иван Петров Аврамов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Георги Иванов Зонгов

2. Ивайло Спасов Спасов

3. Петко Иванов Вацев

4. Борис Димитров Магаранов

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Стоян Иванов Тодоров

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Кирил Ангелов Димов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Иван Георгиев Столинчев

2. Елиана Андонова Бонева

3. Йорданка Атанасова Димитрова

4. Димитър Николов Петков

5. Янко Петков Василев

6. Марина Боянова Веселинова

7. Мариян Сашев Иванов

8. Християн Колев Ванев

9. Георги Иванов Гърев

ГЛАС НАРОДЕН

1. Добромир Славейков Йорданов

2. Димитър Иванов Зойнов

3. Исмет Мустафов Кехайов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Жанета Асенова Куибишева

2. Станимира Цанкова Златкова

3. Петър Генов Генов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Тодор Куртев Цоков

2. Николай Миланов Николов

3. Евгений Стоянов Димитров

4. Ангел Илиев Чонев

5. Мария Николова Мазнева

6. Венета Ангелова Василева

7. Цветанка Ангелова Симеонова

8. Цветан Димитров Стоянов

9. Емил Боянов Догазанов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Тони Димитров Баждаров

2. Димитрина Христова Русева

3. Цветан Николов Тодоров

4. Мари Василев Кемчев

5. Калоян Тимотеев Брандиев

МИР

1. Димитър Методиев Иванов

2. Иван Стефанов Геров

3. Иван Петров Ряхов

4. Спас Димитров Юруков

5. Тодор Стоянов Роглеков

6. Красимир Банков Банков

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Мадленa Николова Пенчева-Кирчева

2. Марин Христов Маринов

3. Уйлям Джеймс Гоги

КП ЗАЕДНО

1. Анастасия Делчева Петкова

2. Антонио Георгиев Велев

3. Мая Александрова Какламанова

4. Владимир Спасов Наков

5. Десислава Пенчева Ботева

6. Стефан Евгениев Кисьов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Андриан Димитров Атанасов

2. Стефан Димитров Попов

3. Димитър Илианов Колчаков

4. Крум Боянов Байраков

5. Нина Николаева Кръстева

6. Калин Димитров Владов

7. Димитър Илионов Колчаков

8. Малин Иванов Кръстев

9. Смилен Димитров Димитров

10. Людмил Михайлов Чипаров

11. Петър Огнянов Роглев

12. Благой Борисов Благоев

13. Иванка Костадинова Парпулева

14. Ангел Георгиев Георгиев

15. Иванка Стоянова Велкова

16. Спас Цветанов Шиков