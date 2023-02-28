Вижте всички кандидати за депутати от Перник (14-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 14-и МИР Перник.

От този регион ще бъдат избрани общо 4-ма депутати.

ГЕРБ – СДС

Георг Даниелов Георгиев

Емил Ангелов Костадинов

Калин Любенов Вельов

Александър Стойнев Александров

Мирослава Иванова Николова

Рая Владимирова Благоева

Стефан Христов Маринов

Христина Иванова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Бойко Илиев Рашков

Александра Красимирова Стеркова

Кирил Георгиев Стоев

Галин Валентинов Вутов

Калоян Любомиров Велинов

Бисер Иванов Механджийски

Евгения Валентинова Мирчева

Росен Евгениев Иванов

ДПС

Александър Несторов Несторов

Томислава Георгиева Захариева

Симеон Георгиев Гебов

Вилма Емилова Стоичкова

Борислав Антониев Костадинов

Георги Маринов Никодимов

Стоян Василев Методиев

Захари Ивайлов Янакиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Димо Георгиев Дренчев

Павел Георгиев Павлов

Симеон Григоров Йонев

Радослав Евгениев Червенков

Румен Атанасов Ваташки

Антонио Йорданов Ангелов

Ирена Стоянова Найденова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борис Цветков Цветков

Ива Живкова Борисова

Анна Ганева Славкова

Иван Райчев Димитров

Елизабета Олегова Йорданова

Илиян Григоров Илиев

Румен Николаев Драганов

Иво Михайлов Михайлов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Катя Иванова Иванова

Вера Иванова Букарска

Неделина Димитрова Янева

Иван Илиев Дръндев

Кирил Емилов Димитров

Вероника Бойкова Серафимова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Петя Божидарова Димитрова

Петър Бонев Костадинов

Младен Кирилов Младенов

Кристина Красимирова Кръстева

Валентина Юлиянова Велкова

Елка Ненчева Миркова

ЛЕВИЦАТА

Петър Кирилов Първанов

Иво Савов Иванов

Веселин Дойчинов Петров

Ралица Вилиянова Игнатова

Карина Красимирова Мирчева

Виолета Василева Николова

Иван Славчев Янев

Николай Валентинов Цуцумански

НДСВ

Светослав Юлианов Димитров

Лъчезар Цветанов Ценков

Параскева Георгиева Георгиева

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

Магдалена Христова Иванова

Незабравка Стоянова Андреева

Даниел Василев Славчев

Петър Кирилов Божков

Николай Емилов Спиридонов

Цветан Борисов Боянов

Момчил Венциславов Стехов

Снежана Пламенова Желязкова

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Захари Георгиев Генов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

Силвия Ненова Димова

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Боян Боянов Станков Расате

Александър Младенов Михайлов

Адриан Богданов Суев

Павел Валериев Димитров

ГЛАС НАРОДЕН

Владимир Киров Табаков

Пресиян Димитров Иванов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Силвия Василева Маркова

Емил Калинов Марков

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

Диляна Георгиева Димитрова

Радослав Йорданов Радославов

Ася Росенова Любенова

Светослав Тошков Григоров

Румяна Иванова Найденова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

Станислав Руменов Стойнев

Лилия Станимирова Минкова

Златина Пламенова Станкова

МИР

Арсени Василев Байздренков

Георги Милчев Георгиев

Румен Мирков Свиленов

Стефан Стоянов Стоянов

Недко Симеонов Ананиев

Елеонора Петрова Васева

Димитър Милчев Георгиев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

Георги Петков Манолов

Милан Василев Косаров

Изабела Димитрова Пантелеева

Даниел Стоянов Никифоров,

КП ЗАЕДНО

Людмила Николова Велинова

Димитър Георгиев Илиев

Десислава Росенова Иванова-Йорданова

Венислава Петрова Венева

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Асен Денков Асенов

Стоян Теофилов Стоянов

Йордан Славчев Иванчев

Николай Кирилов Илиев

Мартин Крумов Харизанов