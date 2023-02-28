Вижте всички кандидати за депутати от Плевен (15-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 15-и МИР Плевен.

С промените в мандатите, направени след данните от последното преброяване, в този район ще бъдат избрани общо 8 депутата, вместо досегашните 9.

КП ГЕРБ – СДС

1. Пламен Тачев Петров

2. Валери Пламенов Лачовски

3. Емил Саркис Инджиян

4. Илиян Данаилов Данов

5. Рая Бисерова Драгоева

6. Атанас Кръстев Върбанов

7. Валентин Венциславов Христов

8. Владимир Ивов Георгиев

9. Дочко Димитров Дочев

10. Ивайло Петров Минков

11. Тони Николаев Доров

12. Кристиян Милков Георгиев

13. Ангел Тодоров Цанков

14. Цветелина Христова Савчева

15. Ивайло Иванов Даков

16. Димитър Георгиев Георгиев

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Радостин Петев Василев

2. Деян Петев Петков

3. Свилен Петров Трифонов

4. Стоил Мирославов Стоилов

5. Никола Николов Найденов

6. Наталия Стефанова Цанева

7. Николай Валентинов Милев

8. Мирослав Даниелов Михайлов

9. Иван Симеонов Печев

10. Людмил Георгиев Софрониев

11. Антон Валериев Начев

12. София Любомирова Колева

13. Георги Владимиров Борисов

14. Венцислав Иванов Петков

15. Атанас Савов Атанасов

16. Симеон Георгиев Илиевски

ПП ДПС

1. Марио Киров Рангелов

2. Илиан Севелинов Селимински

3. Васил Методиев Петков

4. Арзу Сунай Назифова

5. Тома Юлиянов Терзиев

6. Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева

7. Борислав Ицов Петров

8. Емил Методиев Шишманов

9. Невин Икбалова Джевдетова

10. Георги Красимиров Генов

11. Арсени Развигоров Асенов

12. Свилен Илиев Огнянов

13. Йорданка Бисерова Михайлова

14. Веци Парисов Велев

15. Антанин Данаилов Атанасов

16. Данаил Емилиев Данаилов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Данаил Николаев Раденцов

3. Захари Величков Дончев

4. Тихомир Радославов Стойков

5. Виктория Василева Мучанова

6. Ивайло Мирянов Ивайлов

7. Нели Иванова Симеонова

8. Николай Ивалинов Иванов

9. Богомил Георгиев Димитров

10. Стефка Павлова Йоргова

11. Тони Петков Тошев

12. Димитър Цветанов Зарков

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Румен Василев Гечев

2. Ева Веселинова Маринова - Найденова

3. Биляна Дикова Велева-Грънчарова

4. Димитър Робертов Димитров

5. Злати Иванов Тодоров

6. Маргарита Лазарова Николова

7. Руслан Георгиев Тасин

8. Красимир Йорданов Маринов

9. Симеон Цонов Цонов

10. Десислава Радославова Стоянова – Маринова

11. Светослав Христофоров Сяров

12. Румен Петров Иванов

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Веселка Венкова Венкова

2. Мария Цветанова Бонинска

3. Любомир Георгиев Маринов

4. Галя Венциславова Пеева

5. Пламен Крайчев Петков

6. Валерий Илиев Ангелов

7. Юри Петков Йорданов

8. Боряна Иванчева Иванова

9. Николай Емилов Маринов

10. Паоло Спасов Панчев

11. Милен Валентинов Милев

12. Венера Петкова Маринова

13. Цветан Георгиев Трифонов

14. Преслав Ивайлов Дянков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Александър Атанасов Александров

3. Христинка Илийчева Иванова

4. Иван Галинов Янчев

5 Красимир Георгиев Иванов

6. Димчо Иванов Дешев

7. Красимир Владимиров Владов

8. Федя Стефанов Анов

9. Явор Иванов Стойков

10. Иван Павлинов Ментов

11. Николай Иванчев Цанов

12. Цветомир Димитров Цанов

КП ЛЕВИЦАТА!

1. Иван Петров Мандински

2. Иван Дянков Пачев

3. Цветомира Филадинова Добрева

4. Поля Христова Коларова - Цветкова

5. Милен Стефчов Митков

6. Красимир Франчешков Грунчев

7. Наталия Христова Петрова

8. Любослав Красимиров Кирилов

9. Христо Димитров Киров

10. Здравко Алдимиров Енев

11. Мариян Весков Йорданчев

12. Веселин Николаев Радев

13. Аня Стефанова Михова

14. Росен Емилов Пещенски

15. Цветан Методиев Антов

16. Васил Миланов Антонов

ПП НДСВ

1. Стефан Димитров Петков

2. Ивана Невелинова Маринова

3. Пламен Василев Колев

4. Станислав Веселинов Георгиев

5. Иван Асенов Маринов

6. Иван Нинов Даковски

7. Любен Розенов Желязков

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Диян Любенов Станков

2. Иван Пламенов Петков

3. Валери Василев Кузев

4. Адриана Данаилова Илиева

5. Емил Пламенов Кръстев

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Илия Димитров Конов

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Милко Карамфилов Кичуков

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Мартин Серьожев Вътев

2. Пламен Иванов Топчиев

3. Йонка Красимирова Иванова

4. Анатоли Петров Антонов

5. Димитър Маринов Димитров

6. Николай Първанов Григоров

7. Петко Георгиев Колев

8. Параскева Никифорова Желева

9. Живко Иванов Жеков

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Цветелина Венелинова Христова

2. Лидия Борисова Нинова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Мариета Проева Керчева

2. Златка Иванова Георгиева

3. Йордан Славов Георгиев

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Александър Цветанов Гарибов

2. Мирослав Владимиров Александров

3. Борислав Христов Атанасов

4. Емил Боянов Догазанов

5. Христо Руменов Станев

6. Стоян Георгиев Димитров

7. Атанас Неделинов Атанасов

8. Димитринка Паскалева Александрова

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Христо Вачев Вачев

2. Вера Димитрова Иванова

3. Павлин Методиев Иванов

4. Лилия Станимирова Минкова

5. Ивайло Калчев Калчев

6. Силвия Данчева Калчева

ПП МИР

1. Емил Емилов Димитров

2. Димитър Илиев Илиев

3. Бойко Боянов Първанов

4. Румен Иванов Иванов

5. Стоян Иванов Шиндарски

6. Георги Боянов Георгиев

7. Кристиан Мирославов Барбов

8. Радослава Стефанова Стоянова

9. Евгени Иванов Одажийски

10. Виктор Георгиев Атанасов

11. Димитър Методиев Иванов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Николай Петров Димитров

2. Асен Максимов Асенов

3. Ярослав Борисов Николов

4. Христофор Петков Дочев

КП ЗАЕДНО

1. Ивайло Серьожев Лазаров

2. Веселин Веселинов Плачков

3. Бисерка Димитрова Атанасова

4. Патрисия Веселинова Йорданова

5. Стоядин Красимиров Милушев

6. Йордан Николаев Първанов

7. Сиана Димитрова Стефанова

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Пламен Георгиев Александров

2. Илиан Андреев Беров

3. Светлана Ненчева Лакова

4. Христофор Георгиев Витков

5. Петьо Максимов Георгиев

6. Цветослав Василев Христов

7. Ивайло Тодоров Ценов

8. Петя Любомирова Панайотова

9. Владислав Димчев Славчев

10. Лора Христова Тотева-Аспарухова

11. Пламен Борисов Йончев

12. Генка Добрянова Цветкова-Шополова

13. Сашо Любенов Начев

14. Мариела Тодорова Тонкова

15. Пламен Илиев Пешев

16. Наско Асенов Биралиев