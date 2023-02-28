Вижте всички кандидати за депутати от Разград (18-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 18-и МИР Разград.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ – СДС

1. Десислава Вълчева Атанасова

2. Гюнай Хюсмен Хюсмен

3. Галина Милкова Георгиева - Маринова

4. Владимир Димитров Димитров

5. Зоя Петрова Велкова

6. Наско Стоилов Анастасов

7. Красимир Димитров Христов

8. Айдън Нихадов Шабанов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Антоанета Димитрова Цонева

2. Цветомир Иванов Цанков

3. Нихат Ахмед Расим

4. Мирослав Тодоров Грънчаров

5. Мирослав Димитров Паскалев

6. Мариела Георгиева Йорданова

7. Цветалина Пенкова Терзиева

8. Иво Борисов Димитров

ДПС

1. Ахмед Реджебов Ахмедов

2. Ихсан Халил Хаккъ

3. Хабибе Кязим Расим

4. Денис Юнал Татар

5. Севим Халилова Рамаданова

6. Едис Рухиев Даудов

7. Анифе Алиосманова Салиева

8. Мехмед Реджеб Салим

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ивайло Иванов Хъневски

2. Станислав Димитров Ангелов

3. Венцислав Михайлов Георгиев

4. Деян Михайлов Дацев

5. Сийка Иванова Американова

"БСП за България"

1. Наско Борисов Анастасов

2. Николай Пламенов Пенчев

3. Кремена Рашкова Радева

4. Гретина Руменова Колева

5. Любомир Асенов Райчев

6. Таня Петрова Тодорова

7. Станислав Веселинов Стоянов

8. Ивайло Георгиев Димитров

"Български възход"

1. Айлин Лютфи Дахилова-Василева

2. Вяра Николаева Николова

3. Русалена Енчева Николова

ИТН

1. Мария Григорова Господинова

2. Мартин Василев Капралов

3. Милен Петранов Русев

4. Нина Василева Тодорова

5. Маргарита Петрова Радева

6. Ирена Красимирова Колева

7. Станислав Кирев Кирев

8. Георги Асенов Иванов

ЛЕВИЦАТА

1. Симеон Панов Изворов

2. Екатерина Станчева Янева

3. Стилиян Йорданов Йорданов

4. Али Байрямов Буковски

НДСВ

1. Пламен Евгениев Първанов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Ивелина Антонова Христова

2. Светла Янкова Христова

3. Атанас Недялков Дончев

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Александър Иванов Атанасов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Валерий Василев Георгиев

Български национален съюз – Нова Демокрация

1. Наум Асенов Наумов

2. Костадин Панайотов Димитров

3. Цветан Райков Младенов

4. Димитър Йорданов Запрянов

ГЛАС НАРОДЕН

1. Росен Маринов Костов

2. Виржиния Светлозарова Богданова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Милен Руменов Панчев

2. Жечка Николаева Станева

3. Юлиян Мишев Ангелов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Александър Цветанов Гарибов

2. Любомир Николов Чапкънов

3. Мартин Тодоров Петров

4. Румяна Иванова Найденова

5. Венцислав Иванов Нинов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Наталия Николаевна Мацкялло

2. Васил Първанов Георгиев

3. Рангел Рангелов Пенев

МИР

1. Йовчо Неделчев Йовчев

2. Георги Иванов Георгиев

3. Стоян Иванов Цанев

КП "Вън от ЕС и НАТО"

1. Дончо Маринов Дончев

2. Михаела Веселинова Атанасова

3. Митко Маринов Демирев

КП "Заедно"

1. Василена Иванкова Манолова

2. Красимир Димитров Стоянов

3. Селвис Севгин Ибрахим

4. Маргарита Пенкова Димитрова

5. Борислав Атанасов Даскалов

Коалиция "Неутрална България"

1. Петър Георгиев Георгиев

2. Безат Безат Ахмед

3. Валентин Груев Григоров

4. Димитър Георгиев Петков