Вижте всички кандидати за депутати от Силистра (20-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 20-и МИР Силистра.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ – СДС

1. Ивелин Статев Иванов

2. Мария Димитрова Димитрова

3. Любомир Минков Минков

4. Васил Красимиров Дойнов

5. Младен Русинов Минчев

6. Селим Джавид Садула

7. Тодор Георгиев Тодоров

8. Орлин Огнянов Николов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Стоян Иванов Георгиев

2. Георги Николов Атанасов

3. Златко Стефанов Куртев

4. Виктория Георгиева Бонева

5. Зеки Мехмедов Салимов

6. Стефан Железов Железов

7. Силвия Стефанова Стоянова

8. Цветан Стефанов Стоев

ДПС

1. Джевдет Ибрям Чакъров

2. Гюнер Нихат Ахмед

3. Ашкън Ружди Салим

4. Мехмед Юмер Юмер

5. Айлян Урал Исмет

6. Левент Орхан Мемиш

7. Невайдин Джемалдин Сеид

8. Елис Бюрхан Талят- Мустафа

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Маргарита Атанасова Генчева

2. Маргарита Иванова Махаева

3. Димитър Георгиев Димитров

4. Албена Якова Герасимова

5. Леонард Димитров Сапуджиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Иво Боянов Атанасов

2. Радко Христов Славов

3. Стилиян Стойчев Стойчев

4. Добромир Маринов Добрев

5. Димитър Маринчев Христов

6. Стойчо Димитров Нечев

7. Валентин Стоянов Димитров

8. Лазар Иванов Лазаров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Евгени Георгиев Георгиев

2. Стефан Младенов Михайлов

3. Ивелин Бориславов Черналиев

4. Иванка Стойчева Желязкова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Димитър Стоянов Гърдев

2. Любомир Любенов Дянков

3. Цветан Ненков Свиленски

4. Петър Илков Петров

ЛЕВИЦАТА

1. Даниела Стоянова Иванова

2. Калинка Иванова Георгиева

3. Мирослав Янев Георгиев

4. Илиана Димитрова Митева

5. Радослав Станимиров Радоев

6. Николай Атанасов Бошнаков

7. Ивайло Димитров Димитров

НДСВ

1. Дамян Маринов Димов

2. Дарин Димитров Манев

3. Кристиан Димитров Костадинов

4. Иван Петров Иванов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Мирослав Илиев Евтимов

3. Магдалена Стоянова Нейкова

4. Иванка Вечлева Събева

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1.Татяна Александрова Календерова

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Тодор Николов Златев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Ивайло Михайлов Иванов

2. Полина Ташкова Крумова

3. Стефан Митков Стоев

4. Надежда Йорданова Таскова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Радослава Иванова Шахънова

2. Валери Йорданов Ангелов

3. Десислава Иванова Иванова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Любен Иванов Станоев

2. Здравко Симеонов Симеонов

3. Недялка Мирчева Вълчева

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Радослав Йорданов Радославов

2. Костадин Иванов Аврамов

3. Нихат Себатин Нехат

4. Борис Йорданов Пачелиев

5. Себатин Нехат Хюсмен

6. Галинка Маринова Генова

7. Калина Богданова Томова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Ивайло Николаев Тодоров

2. Валентин Иванов Сърменов

3. Георги Димитров Чипов

4. Антон Петров Петров

МИР

1. Ангел Минчев Момчев

2. Николай Фатах Фатахи

3. Георги Иванов Георгиев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Александър Цветков Богданов

2. Иван Георгиев Генов

3. Уйлям Джеймс Гоги

4. Ангел Стоянов Бончев

КП ЗАЕДНО

1. Радослав Николаев Марков

2. Александър Павлов Георгиев

3. Димитър Петров Велков

4. Георги Недялков Славчев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Теодор Василев Тодоров

2. Даниел Димитров Христов

3. Бисер Йорданов Йорданов

4. Галин Русев Славов

5. Красимир Радев Гълчавов