Вижте всички кандидати за депутати от Сливен (21-ви МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 21-и МИР Сливен.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутати.

КП ГЕРБ-СДС

1. Десислава Жекова Танева

2. Мария Щерева Белова

3. Генчо Янев Димитров

4. Евгений Балев Герганов

5. Чавдар Борисов Божурски

6. Ибрям Алиев Мустафов

7. Христо Борисов Борисов

8. Антон Ганчев Драганов

9. Ивайло Иванов Енев

10. Георги Стоянов Даскалов

11. Галя Агоп Хачадурян

12. Тодор Георгиев Георгиев

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Татяна Славова Султанова-Сивева

2. Георги Йорданов Гвоздейков

3. Николай Янков Сиджимов

4. Атанас Господинов Деливичев

5. Кремена Руменова Петрова

6. Мирчо Радостинов Стоянов

7. Мария Желева Ненчева

8. Мартин Златков Маринов

9. Пепа Цветанова Генчева

10. Петя Димитрова Байнашева

11. Мая Валентинова Койчева

12. Маринчо Христов Христов

ПП ДПС

1. Хатидже Мехмедова Георгиева

2. Пламен Рашков Маринов

3. Доротея Веселинова Карабекирова

4. Митьо Стоянов Митев

5. Валентин Кръстев Георгиев

6. Бадър Исмаилов Хасанов

7. Али Османов Мехмедов

8. Онур Нурген Шекеров

9. Велко Величков Славов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Климент Пламенов Шопов

2. Динко Начев Ганчев

3. Неделчо Андонов Великов

4. Димитър Лачев Ковачев

5. Деян Ангелов Иванов

6. Евгения Николаева Колева

7. Георги Димитров Милев

8. Боян Светославов Стоянов

9. Филип Тодоров Кънев

10. Ваня Енчева Данчева

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Деян Цанков Дечев

2. Румен Христов Христов

3. Кольо Йорданов Милев

4. Петър Иванов Димитров

5. Йордан Петров Кралев

6. Стефан Щилиянов Щилиянов

7. Детелина Йорданова Симеонова

8. Румен Иванов Бозуков

9. Весела Иванова Георгиева

10. Евгени Атанасов Митев

11. Янко Георгиев Янков

12. Атанас Янчев Атанасов

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Георги Великов Балабанов

2. Стефан Георгиев Башалов

3. Златица Митева Кунева

4. Иван Петров Радев

5. Стойко Петров Стойков

6. Вълко Велков Вълков

7. Стоил Динев Стоилов

8. Иван Великов Иванов

9. Атанас Георгиев Димитров

10. Ваня Иванчева Стоева-Андонова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Пламен Иванов Данаилов

2. Таня Пламенова Тимева

3. Пламен Николаев Михайлов

4. Тодор Димитров Тодоров

5. Ирина Генова Янкова

6. Димитър Людвиг Сахакян

КП ЛЕВИЦАТА

1. Стефан Пасков Стефанов

2. Ваня Тодорова Проданова

3. Павлин Петров Павлов

4. Стела Стоянова Данчева

5. Петя Проданова Големецова

6. Женя Иванова Иванова

7. Петър Златков Михайлов

8. Пламен Стоянов Леонов

9. Кънчо Петров Илиев

10. Таня Ганева Ганева

11. Наталия Мирославова Пехливанова

12. Стефан Динков Стефанов

ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД /НДСВ/

1. Мирослава Петкова Митев-Тенева

2. Любомир Владимиров Кючуков

3. Силвия Филипова Недева

4. Иван Благоев Благоев

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /КОД/

1. Димитър Петров Сяров

2. Мая Димитрова Миланова

3. Диман Георгиев Георгиев

4. Георги Петров Мавродиев

5. Михаил Василев Вълчев

6. Йордан Бойков Стойчев

7. Иван Димитров Иванов

8. Милен Георгиев Гочев

9. Пепа Миткова Митева

10. Боряна Леополдова Видинова

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Дарин Димитров Георгиев

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Димитър Вълчев Мащиков

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Анелия Христова Христова

Ивайло Михайлов Иванов

Георги Христов Бонев

Полина Ташкова Крумова

Манол Викторов Димитров

Захари Ставрев Тасков

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Тодор Станимиров Сотиров

2. Милен Костов Костов

3. Милен Стефанов Енчев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1.Димитър Александров Александров

2.Иван Железчев Христов

3.Джоро Симеонов Демирев

4.Юлиян Христов Юнаков

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

1. Веселин Иванов Георгиев

2. Петя Борисова Борисова

3. Христо Николов Мавродиев

4. Ралица Димитрова Станева

5. Стефан Иванов Иванов

6. Слав Иванов Йорданов

7. Исус Цанев Иванов

8. Дамян Пенков Стефанов

9. Димитър Миланов Петров

10. Цветелина Русева Иванова

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /БСДД/

1. Даниел Кирилов Божилов

2. Светла Михайлова Милушева

3. Йордан Илиев Йорданов

4. Живко Желев Желев

ПП МИР

1. Мартин Иванов Благоев

2. Ваня Младенова Робето

3. Иван Гошев Костов

4. Драгомир Димитров Дечев

5. Атанас Митев Атанасов

КП ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО

1. Сметозар Стоянов Събев

2. Юрий Михайлов Игошин

3. Атанас Марио Милушев

4. Стефан Милков Луков

КП ЗАЕДНО

1. Георги Живков Георгиев

2. Моника Грозданова Филипова

3. Тодор Кондев Тодоров

4. Иван Георгиев Иванов

5. Теодор Живков Турманов

6. Светлозар Желязков Попов

7. Полива Валтерова Тодорова

8. Евдокия Яворова Ценова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Румяна Георгиева Станева

2. Стоян Стаматов Пенев

3. Мирослав Борисов Паскалев

4. Димитър Славов Димитров

5. Ивон Жекова Минчева

6. Тодор Господинов Тодоров

7. Васил Йорданов Ангелов

8. Съби Стоянов Събев

9. Митко Алексиев Митев