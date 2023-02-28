Вижте всички кандидати за депутати от Смолян (22-ри МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 22-и МИР Смолян.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ – СДС

Красимир Митков Събев

Недялко Живков Славов

Красимир Росенов Даскалов

Васил Димов Седянков

Нина Юлиянова Карова

Иван Лазаров Кънев

Радослав Валентинов Филизов

Иван Димитров Стоев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Михал Григоров Камбарев

Зарко Филипов Маринов

Емил Николаев Келешев

Славка Василева Чакърова

Радост Танева Караиванова-Чейрекова

Делян Младенов Беширов

Михаил Весков Тодоров

Гергана Пламенова Запрянов

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

Анджей Веселинов Джандев

Добромир Венелинов Шевелиев

Ферад Рюстем Емин

Владимир Асенов Ратайски

Светослава Гошева Феодорова

Филип Костадинов Делисивков

Вели Вахдиев Паликаров

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ангел Жеков Георгиев

Юлия Пенчева Ненова

Ивайло Тодоров Василев

Йорданка Димитрова Петракова

Славчо Митков Какалашев

Георги Ангелов Ангелов

Янко Златилов Стайков

Спаска Благоева Стоева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Георги Георгиев Михайлов

Емил Минков Хумчев

Рабие Лютвиева Кьосева

Севдалин Бойков Хъшинов

Дияна Асенова Чаушева

Николина Славова Марвакова

Зорница Димитрова Радева

Радка Георгиева Тунева-Янчевска

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Мустафа Ахмедов Брахимбашев

Милко Валериев Бобачев

Здравко Росенов Чепишев

Фейзи Реджепов Пътов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Александър Николов Вълчев

Мика Михайлова Зайкова

Андрей Руменов Кадишев

Тодор Костадинов Папучаров

Соня Стоянова Коджебашева

ЛЕВИЦАТА

Крум Илиев Филипов

Георги Димитров Тонков

Младен Асенов Чаушев

Даниела Димитрова Радева

Симо Златков Илиев

Анита Кадерова Караджова

Росена Велкова Чаушева

Бисер Атанасов Каменски

НДСВ

Лъчезар Цветанов Ценков

Мина Василева Василева

Анастасия Димитрова Сиракова

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Без кандидати

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

Мария Атанасова Томова

Даница Петрова Иванова

Николина Филипова Бялкова

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Мартин Славов Кехайов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

Младен Стефанов Стефанов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Камен Захариев Тасков

Петър Христов Виденов

Ждан Вадимов Чаушев

Борис Филипов Иванов

ГЛАС НАРОДЕН

Добромир Славейков Йорданов

Исмет Мустафов Кехайов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Огнян Николаев Симеонов

Велика Димитрова Радева

Христо Велинов Стоянов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

Захари Стефанов Руженов

Красимир Светославов Гаджаков

Цветко Борисов Попов

Станимир Цоцов Цоцов

Венцислав Иванов Нинов

Борис Николаев Къркеланов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

Невена Георгиева Георгиева

Златина Пламенова Станкова

ПРАВОТО

Без кандидати

МИР

Ивайло Петров Манджуков

Димитър Рангелов Митков

Венцислав Ангелов Иванов

Живко Весков Желев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

Любомир Стоянов Николов

Евелина Христова Траянска

Митко Мартинов Демирев

КП ЗАЕДНО

Валентин Цолов Цолов

Мартин Илиянов Хаджиев

Мариана Миткова Василева

Венета Христова Обидимска

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Борислав Костадинов Киряков

Ангел Иванов Йосифов

Христо Димитров Чипчев