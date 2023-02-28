Вижте всички кандидати за депутати от Стара Загора (27-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 27-и МИР Стара Загора.

От този регион ще бъдат избрани общо 11 депутати.

ГЕРБ-СДС

1. Красимир Георгиев Вълчев

2. Маноил Минчев Манев

3. Илиана Петкова Жекова

4. Бояна Тихомирова Танева Манова

5. Младен Димитров Желев

6. Иван Станчев Станчев

7. Методи Михайлов Марков

8. Анастасия Христова Гидикова

9. Живко Бончев Желев

10. Веселин Росенов Сираков

11. Светозар Тодоров Ялъмов

12. Десита Динкова Петкова

13. Тихомир Грудев Динев

14. Деян Стратев Стратев

15. Михаил Петров Колимечков

16. Дарина Атанасова Василева

17. Надя Трендафилова Карбанова

18. Марияна Христова Тодорова - Каменова

19. Мартин Николаев Мартинов

20. Димитър Маринов Стаматов

21. Стоян Василев Григоров

22. Ростислав Здравков Попов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Радослав Стефанов Рибарски

2. Атанас Владиславов Славов

3. Радослав Красенов Василев

4. Димитър Здравков Чорбаджиев

5. Теодора Иванова Нончева

6. Явор Велчев Янулов

7. Ива Росанова Михайлова

8. Владимир Иванов Етов

9. Васил Иванов Томов

10. Бончо Григоров Григоров

11. Йонко Жоров Йовчев

12. Яница Милканова Господинова

13. Теньо Димов Арабаджиев

14. Станислав Енчев Бойчев

15. Иван Георгиев Лапчев

16. Стефан Русев Желев

17. Диляна Начева Начева

18. Димитър Колев Тотев

19. Антон Йорданов Тонев

20. Магдалена Владимирова Овчарова

21. Ива Светлозарова Радева

22. Николай Иванов Овчаров

ПП ДПС

1. Халил Реджепов Летифов

2. Дженал Ниази Топалова-Яшар

3. Тунджай Рамадан Йозтюрк

4. Щилиян Велинов Велинов

5. Шендоан Ремзи Халит

6. Мехмед Неджми Зейнел

7. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш-Шакир

8. Юзеир Али Кенан

9. Юлия Емилова Кехайова

10. Иван Енев Костадинов

11. Вейсал Аптула Аптула

12. Доника Бончева Бойчева

13. Алейдин Ахмедов Имамов

14. Валентин Валентинов Георгиев

15. Ваня Богданова Мустафа

16. Ангел Владов Атанасов

17. Емилиян Цонев Тотев

18. Емине Али Етем, ЕГН

19. Атанас Асенов Атанасов

20. Стоян Йонков Колев

21. Зюлер Муталип Ремзи

22. Борислав Александров Асенов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Искра Михайлова Михайлова

2. Даниел Станиславов Проданов

3. Димитър Пламенов Пашев

4. Ива Серьожева Ангелкова

5. Галин Господинов Динев

6. Калин Николаев Калинов

7. Тодор Руменов Делчев

8. Симеон Тодоров Шопов

9. Стилян Христов Христов

10. Александрина Василева Василева

11. Дончо Кънчев Радев

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Георги Янчев Гьоков

2. Пламен Станимиров Караджов

3. Николай Генчев Каварджиклиев

4. Велина Димитрова Атанасова

5. Галина Куманова Господинова

6. Динко Колев Господинов

7. Неделин Костадинов Марков

8. Косьо Христов Косев

9. Николай Стефанов Атанасов

10. Милена Златева Данкова

11. Сашко Иванов Лозанов

12. Радиана Георгиева Неделчева

13. Пламен Русев Русев

14. Петър Георгиев Гончев

15. Стефан Генчев Стойчев

16. Момчил Донев Ненов

17. Александър Александров Семов

18. Диян Антонов Донев

19. Неделин Вълчев Матев

20. Владимир Любомиров Грамовски

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Николай Димитров Благоев

2. Христо Йорданов Ковачев

3. Милен Пенчев Тодоров

4. Елена Неделчева Стойнова

5. Даниела Георгиева Дианова

6. Радостина Георгиева Тонева

7. Марияна Генова Вичева

8. Иван Стоянов Йовчев

9. Кети Юлиева Граматикова

10. Станка Радкова Колева

11. Милчо Райков Минчев

12. Русен Колев Петров

13. Валери Митков Манчев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Станислав Тодоров Трифонов

2. Александър Николов Вълчев

3. Тихомир Гочев Тенев

4. Павела Василева Митова

5. Николай Русенов Колев

6. Петьо Пламенов Ценов

7. Владимир Юриев Радков

8. Георги Митков Димитров

9. Нели Нейкова Цанева

10. Иван Андреев Андреев

11. Красимир Живков Николов

12. Ружа Филипова Андролова

13. Стамен Иванов Ведричков

14. Братана Красимирова Кънчева

15. Дончо Бончев Йорданов

16. Боян Георгиев Иванов

17. Георги Николаев Христов

КП ЛЕВИЦАТА

1. Георги Стоянов Кадиев

2. Станимир Йорданов Стефанов

3. Красимир Цанев Цанев

4. Димитър Иванов Самодумов

5. Божидар Христов Станчев

6. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

7. Анна Петкова Делчева

8. Панайот Динев Донев

9. Антония Пенева Маринова

10. Даниела Димитрова Николова

КП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД /НДСВ/

1. Ясен Стоянов Начев

2. Станислав Иванов Стоянов

3. Димитър Илиев Димитров

4. Кремена Стойчева Танева

5. Станислав Запрянов Стоянов

6. Ивелина Николова Иванова

7. Руслан Гочев Митков

8. Тодор Василев Колев

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА - КОД

1. Юлия Тенева Кючукова

2. Боян Димитров Славов

3. Ваня Георгиева Шомова

4. Гергана Михнева Гърдева

5. Мима Цанкова Пандова

6. Людмила Миткова Лозанова

7. Соня Желязкова Димова

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Стоян Иванов Тодоров

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ

1. Андон Петров Стойков

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Денис Стратиев Генев

2. Илия Любенов Юсев

3. Иван Николаев Караколев

4. Николай Георгиев Балтаджиев

5. Йордан Атанасов Петров

6. Мариела Георгиева Топалска

7. Евгени Славчев Шишков

8. Зоя Андреева Рангелова

9. Петър Димитров Цветков

10. Ян Ивов Стоименов

11. Орлин Иванов Пандарев

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Маринела Боянова Маргаритова

2. Николай Златев Мушников

3. Веселин Антонов Христов

4. Мариус Валериев Стоянов

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ "ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Иван Александров Иванов

2. Недялко Иванов Танев

3. Теодора Стефанова Славова

4. Танка Младенова Попова

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА"

1. Иван Костадинов Станков

2. Христо Генчев Георгиев

3. Екатерина Величкова Хубчева

4. Георги Минков Минков

5. Михаил Георгиев Михайлов

6. Минко Георгиев Минков

7. Иван Николов Арнаудов

8. Теодора Стоянова Арнаудова

ПП МИР

1. Калоян Стефанов Стефанов

2. Пламен Илчев Запрянов

3. Симеон Ананиев Ананиев

4. Румен Стефанов Минев

5. Живко Весков Желев

6. Надежда Красимирова Георгиева

7. Драгомир Димитров Дечев

8. Димка Жекова Илева

9. Десислава Пламенова Илчева

КП ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО

1. Кирил Владимиров Гумнеров

2. Георги Янев Георгиев

3. Станимил Петков Хубчев

4. Таня Димитрова Димитрова

5. Антон Костов Дабевски

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /БСДД/

1. Христо Зарков Запрянов

2. Йордан Илиев Йорданов

3. Зарко Христов Запрянов

4. Живко Желев Желев

5. Виктор Стефанов Вътев

6. Галина Пенчева Иванова

КП ЗАЕДНО

1. Любов Димова Авджиева

2. Радион Василев Попов

3. Румяна Лалева Присадашка

4. Петко Димов Динев

5. Дуньо Стойчев Дунев

6. Явор Иванов Димитров

7. Димитър Василев Батуров

8. Йоан Богданов Богданов

9. Минчо Иванов Ковачев

10. Иво Младенов Иванов

11. Ивета Светославова Иванова

КОАЛИЦИЯ "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Михаил Петров Михайлов

3. Ангел Иванов Иванов

4. Галин Динков Добрев

5. Кольо Пенев Бобчев

6. Марияна Георгиева Йорданова

7. Яница Пенева Иванова

8. Мария Георгиева Янева

9. Михаил Минчев Минчев

10. Милен Петров Петров

11. Иванка Колева Петкова

12. Кольо Костов Колев

13. Жасмина Георгиева Събева

14. Преслав Димитров Станчев

15. Георги Димитров Георгиев

16. Стоил Сребрев Авуски

17. Павел Димитров Павлов

18. Желязко Тодоров Влаев

19. Димитър Александров Спасов

20. Ганчо Колев Ганчев

21. Никола Стойчев Николов

22. Юлиана Веселинова Матеева