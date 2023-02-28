Вижте всички кандидати за депутати от Търговище (28-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 28-и МИР Търговище.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутати.

КП ГЕРБ-СДС

1. Теменужка Петрова Петкова

2. Константин Стоянов Манев

3. Никола Тошков Джамбазов

4. Явор Димитров Александров

5. Бахтишен Ниязиева Мустафова

6. Мария Димитрова Николова

7. Хасан Шюкриев Хасанов

8. Борис Костадинов Димитров

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Илина Симеонова Мутафчиева

2. Красимир Лазаров Кирилов

3. Христо Колев Христов

4. Красен Недев Кръстев

5. Метин Сабриев Ахмедов

6. Красен Маринов Йоркишев

7. Елица Йорданова Христова - Анастасова

8. Елена Димитрова Дамянова

ДПС

1. Джейхан Хасанов Ибрямов

2. Имрен Исметова Мехмедова

3. Мирела Стефанова Даскалова

4. Бюлянт Бехти Бейтула

5. Едже Орханова Назъмова

6. Ружди Руждиев Хабилов

7. Айлен Хасанова Ибрямова

8. Осман Мехмедов Палазов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Юлиян Каменов Губатов

2. Нина Димитрова Костадинова

3. Дилян Руменов Григоров

4. Милчо Василев Милчев

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Светослав Иванов Стефанов

3. Йорданка Стефанова Георгиева

4. Николай Цонев Черкезов

5. Павлинка Иванова Тасева

6. Светослав Христов Загоров

7. Георги Григоров Гогов

8. Деница Константинова Костова

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Борислав Георгиев Маринов

2. Валентина Милкова Стефанова

3. Станьо Боянов Александров

4. Валентина Иванова Русева

5. Пенка Костадинова Христова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Ирена Димитрова Димитрова

2. Тихомир Маринов Великов

3. Ралица Димитрова Костова

4. Мария Григорова Господинова

КП ЛЕВИЦАТА

1. Венцислав Маринов Илиев

2. Жельо Станиславов Папазов

3. Илиян Станчев Илиев

4. Дамян Недялков Иванов

5. Андрей Димов Георгиев

6. Светлозар Стоянов Златев

7. Венцислав Пенев Иванов

8. Ивайло Павлов Първанов

ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД /НДСВ/

1. Валя Томова Евтимова

2. Красимира Любенова Недкова

3. Танер Исаев Мехмедов

4. Цонка Емилова Крумова

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /КОД/

1. Гергана Викторова Велева

2. Мирослав Димитров Димитров

3. Нели Великова Борисова

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Александър Иванов Атанасов

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Владимир Тодоров Христов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Младен Сашков Михайлов

3. Памела Руменова Петкова

4. Йохан Николаев Киров

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Дарин Юлков Йорданов

2. Атанас Йорданов Петров

3. Никола Димитров Петров

4. Николай Стефанов Ангелов

5. Александър Христов Демирев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Иван Ганчев Маринов

2. Милен Руменов Панчев

3. Жечка Николаева Станева

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

1. Йордан Антонов Яков

2. Кирил Георгиев Велков

3. Илия Йорданов Митев

4. Марко Иванов Иванов

5. Георги Цвятков Методиев

6. Милен Здравков Иванов

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /БСДД/

1. Георги Стефанов Неделчев

2. Васил Първанов Георгиев

3. Дарина Цветанова Цонева

ПП МИР

1. Стефан Петров Падалски

2. Емил Фиданчев Стоичков

3. Марин Мирчев Благоев

КП ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО

1. Румен Милчев Сакеларов

2. Милен Василев Събев

3. Детелин Йончев Георгиев

КП ЗАЕДНО

1. Цветан Стоименов Ночев

2. Любомир Димитров Кьосев

3. Бранимир Данаилов Василев

4. Атанас Енев Атанасов

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Валентин Груев Григоров

2. Сашо Георгиев Йорданов

3. Йонко Илиев Йонков

4. Красимир Антимов Колев

5. Георги Цонев Георгиев

6.Дора Тодорова Маринова

7.Безат Безат Ахмед