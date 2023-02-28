Вижте всички кандидати за депутати от Хасково (29-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 29-и МИР Хасково.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.

ГЕРБ – СДС

1. Делян Александров Добрев

2. Георги Тенев Станков

3. Деян Красимиров Иванов

4. Иван Величков Минев

5. Стефка Здравкова Стефанова

6. Божидар Петков Петков

7. Евгения Даниелова Ангелова

8. Митко Костадинов Полихронов

9. Митко Петров Петров

10. Васил Димитров Митев

11. Атанас Емилов Асенов

12. Мариян Ненков Дервенков

13. Райно Димов Стоянов

14. Живко Жечев Янков

15. Николай Стефанов Николов

16. Хавел Алдинов Карагьозов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Асен Васков Василев

2. Веселин Жеков Недев

3. Катя Максимова Панева

4. Атанас Петров Атанасов

5. Светла Емилова Симидчиева

6. Дарина Стайкова Влайкова

7. Лозко Стефанов Лозев

8. Иван Филипов Ванчев

9. Ивайло Георгиев Стайков

10. Младен Тодоров Запрянов

11. Антони Стефанов Пашов

12. Климент Георгиев Киров

13. Георги Атанасов Демирев

14. Данаел Димитров Маврев

15. Христо Стефанов Стефанов

16. Николай Иванов Колев

ДПС

1. Сезгин Юсеин Мехмед

2. Мюмюн Сали Мюмюн

3. Мехмед Лятиф Шакир

4. Серкант Сейхан Сейдамед

5. Йозджан Расим Мехмед

6. Ахмед Юксел Ахмед

7. Сание Рамадан Иса

8. Емине Адем Юнуз

9. Севджан Керим Иляз

10. Мухлис Фариз Сербест

11. Иса Салихов Делиимамов

12. Себахтин Шакир Халил

13. Дуйгу Сюлейманова Салиева

14. Симеон Петев Ангелов

15. Селин Севди Мехмедова

16. Братан Юлиев Шекеров

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Георги Николаев Георгиев

2. Ясен Митков Колев

3. Даниел Христов Леков

4. Даниел Иванов Иванов

5. Красимира Петрова Христова

6. Росица Тянчева Христозова

7. Пламен Петров Челебиев

8. Димитър Христов Димитров

9. Атанас Кръстев Кръстев

10. Тихомир Иванов Трендафилов

11. Марияна Василева Иванова

12. Марин Георгиев Филипов

13. Цветан Димитров Ангелов

14. Петя Василева Николова

15. Минчо Тодоров Минчев

16. Тодор Христов Тодоров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Зафиров Зафиров

2. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

3. Васил Иванов Точков

4. Виктория Мирославова Чанева

5. Георги Апостолов Бекяров

6. Кера Иванова Спирова

7. Стилияна Неделчева Ангелова

8. Иванка Матева Пашова

9. Емилиан Емилов Ангелов

10. Иван Петков Педев

11. Господин Димитров Мирчев

12. Марияна Красимирова Романова

13. Желязка Станкова Янакиева

14. Иван Кръстев Тянков

15. Ивайло Кръстев Кръстев

16. Евгений Николаевич Белий

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Тихомир Недев Георгиев

2. Илия Тенчев Илиев

3. Християн Ташев Харалампиев

4. Димитър Владимиров Асенов

5. Деян Костадинов Тенев

6. Иван Стоянов Ванков

7. Светлана Русева Митошева

8. Велико Йорданов Киряков

9. Илияна Ленкова Хаджиева

10. Янка Петкова Гърова-Чакалова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Силви Кирилов Петров

2. Александър Стайков Марков

3. Иван Петков Иванов

4. Димитър Ангелов Харишев

5. Паолина Светозарова Петкова

6. Ангел Петров Петков

7. Николай Русков Русенов

8. Пламен Цанков Стоянов

ЛЕВИЦАТА

1. Атанас Ненков Ненков

2. Стефан Димитров Петров

3. Александър Димитров Сaкaлов

4. Милена Тодорова Манолова

5. Диян Пенев Димитров

6. Мария Трендафилова Велчева

7. Екатерина Господинова Георгиева

8. Димитър Атанасов Димитров

9. Стоил Тонев Стоилов

10. Иван Серафимов Петров

11. Пламена Филипова Танева

12. Станимира Добромирова Кехайова

НДСВ

1. Диана Николаева Карауланова

2. Горчо Иванов Христов

3. Христина Маринова Иванова

4. Александър Тодоров Милушев

5. Спасин Киров Карайчев

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Марин Василев Калинков

2. Веселина Железанова Узунова

3. Живко Ташев Димитров

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Стефан Георгиев Сталев

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Колю Костадинов Крушев

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Климент Братиславов Талев

2. Иван Николаев Караколев

3. Здравко Иванов Димитров

4. Петьо Колев Пенчев

5. Живка Стойчева Стойчева

6. Латинка Петрова Суева

7. Иван Георгиев Столинчев

8. Петър Емилов Петров

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Веселин Дочев Белевски

2. Божидар Иванов Колев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Антон Митков Желязков Велика Димитрова Радева Стоян Димитров Бабачев Красимир Иванов Тодоров

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Никола Костадинов Вучев

2. Екатерина Величкова Хубчева

3. Недко Митков Недев

4. Сашо Стоянов Христов

5. Минко Георгиев Минков

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Бисер Атанасов Христов

2. Вера Василева Царева

3. Димитър Маринов Петков

4. Валентин Петков Желязков

5. Красимир Кръстев Вълев

ПП МИР

1. Георги Йорданов Димитров

2. Елена Георгиева Господинова

3. Недялко Атанасов Вапцаров

4. Милко Андонов Вълков

5. Божидар Димитров Вълканов

6. Бойка Василева Бадева

7. Благовест Иванов Винаров

8. Добрин Николов Славилов

9. Митко Костов Митев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Велизар Борисов Флоров

2. Стоян Петров Маринов

3. Красимира Миткова Станева

4. Донка Вълева Вълева

КП ЗАЕДНО

1. Валентин Симеонов Симов

2. Тодор Ванчев Ванчев

3. Стефан Маринов Димитров

4. Владимир Милчев Апостолов

5. Николай Емилов Груев

6. Иван Иванов Георгиев

7. Райна Веселинова Милева

8. Мария Йорданова Йончева.

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Огнян Стефанов Сапарев

2. Димитър Атанасов Шивиков

3. Павел Димитров Шопов

4. Крум Боянов Байраков

5. Ангел Николов Божинов

6. Станислав Добчев Василев

7. Катя Цветанова Минкова

8. Никола Ели Декало