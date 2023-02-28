Вижте всички кандидати за депутати от Ямбол (31-ви МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 31-и МИР Ямбол.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ – СДС

1. Димитър Ангелов Иванов

2. Николай Костов Костадинов

3. Димитър Георгиев Биволаров

4. Мартин Михайлов Петков

5. Иван Парушев Митев

6. Светла Илиева Иванова

7. Мирослав Георгиев Козарев

8. Станчо Кирилов Стоименов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Мирослав Николаев Иванов

2. Николай Петров Чистов

3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова

4. Димитър Валентинов Загоров

5. Цветомира Атанасова Гицова

6. Николай Георгиев Георгиев

7. Здравко Илчев Янчев

8. Момчил Иванов Иванов

ДПС

1. Петър Пандушев Чобанов

2. Сезгин Юсеин Мехмед

3. Хатидже Мехмедова Георгиева

4. Гроздан Георгиев Грозев

5. Стоян Ангелов Ангелов

6. Петър Александров Грънчаров

7. Димитър Динков Колев

8. Жельо Рачев Вълков

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Никола Ангелов Димитров

2. Георги Стоянов Дичев

3. Иван Димитров Арнаудов

4. Таня Маринова Тсиолакиду

5. Цветан Валентинов Джуров

6. Стратия Тодоров Колев

7. Ангел Стефанов Митов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Кристиан Иванов Вигенин

2. Божидара Константинова Божилова

3. Галин Янков Пантелеев

4. Красимир Георгиев Кръстев

5. Драгоя Димитров Драгоев

6. Александър Александров Василев

7. Милен Димитров Димов

8. Недялка Стоянова Петкова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Евгени Господинов Господинов

2. Петър Георгиев Гендов

3. Стефан Тотев Стоянов

4. Тодор Андонов Тодоров

5. Светлан Младенов Делибалтов

6. Гергана Панайотова Панайотова

7. Радостина Колева Колева

8. Стойчо Георгиев Георгиев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Александър Стайков Марков

2. Валентин Георгиев Христов

3. Владимир Красимиров Тимев

4. Красен Станимиров Бунарджиев

5. Климент Велчев КОСТОВ

6. Георги Валентинов Христов

ЛЕВИЦАТА

1. Мими Иванова Караколева

2. Йордан Николаев Колев

3. Димитър Иванов Андреев

4. Мария Стефанова Дякова

5. Николай Галинов Динев

6. Ивомира Щилиянова Кефалова

7. Теодора Георгиева Ненкова

8. Иван Филипов Иванов

НДСВ

1. Красимира Ангелова Харатюнян

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Мая Димитрова Миланова

2. Михаил Василев Вълев

3. Георги Петров Мавродиев

4.. Пепа Миткова Митева

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Венцислав Димитров Димитров

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Димитър Вълчев Мащиков

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Начко Обретенов Плочев

2. Елиана Андонова Бонева

3. Мартин Иво Илиев

4. Петър Викторов Иванов

ГЛАС НАРОДЕН

1. Мартин Трифонов Илиев

2. Галя Николаева Кърнева

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Стефан Борисов Белев

2. Димитър Александров Александров

3. Поля Славчева Славова- Атанасова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Иван Костадинов Станков

2. Георги Минков Минков

3. Илиaн Радоев Щерянов

4. Христо Генчев Георгиев

5. Слав Иванов Йорданов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Найден Тотев Найденов

2. Христо Вълов Вълов

3. Христо Зарков Запрянов

4. Зарко Христов Запрянов

5. Паулина Иванова Динева

6. Петър Николов Николов

ПРАВОТО

МИР

1. Станимир Петров Кескинов

2. Радостина Ангелова Иванова

3. Атанас Митев Атанасов

4.. Тереза Витанова Вълчева

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Атанас Колев Атанасов

2. Александър Руменов Пръвчев

3. Донка Вълева Вълева

4. Георги Янев Георгиев

КП ЗАЕДНО

1. Даниел Василев Василев

2. Николай Петров Пантелеев

3. Добрин Тодоров Василев

4. Мирослав Георгиев Маринов

5. Васил Ангелов Стоев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Женя Димитрова Илиева

2. Цветан Ангелов Андрейчев

3. Красимир Иванов Цветков

4. Пламен Иванов Петков

5. Румен Димов Проданов

6. Василка Димитрова Петрова