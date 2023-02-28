Окончателно: ПП-ДБ обяви водачите на листите си

Кандидатите на коалицията са личности с широка обществена подкрепа в своя регион, които ще работят за каузата да постигнем истинска промяна в България

Ето кои са водачите на листите тук.

Днес коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира в цялата страна листите си за предстоящия вот.

Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем.

Ето кои са водачите на листите:

1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров

2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски

3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер

4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева

5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов

6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова

7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков

8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев

9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов

10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев

12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина

13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев

14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков

15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев

16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев

17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков

18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева

19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров

20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева

22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев

23 МИР София – Кирил Петков Петков

24 МИР София – Христо Любомиров Иванов

25 МИР София – Христо Христов Петров

26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев

27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски

28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева

29 МИР Хасково – Асен Васков Василев

30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов